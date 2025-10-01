خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۹ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۹ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

722,548

دلار (بازار آزاد)

1,140,500

یورو (صرافی بانک ملی)

847,529

یورو (بازار آزاد)

1,340,200

درهم امارات

311,870

پوند انگلیس

1,534,900

لیر ترکیه

27,400

فرانک سوئیس

1,433,900

یوان چین

160,400

ین ژاپن

771,860

وون کره جنوبی

810

دلار کانادا

819,400

دلار استرالیا

758,100

دلار نیوزیلند

661,700

دلار سنگاپور

885,700

روپیه هند

12,860

روپیه پاکستان

4,061

دینار عراق

872

پوند سوریه

87

افغانی

17,140

کرون دانمارک

179,500

کرون سوئد

121,400

کرون نروژ

114,400

ریال عربستان

304,830

ریال قطر

313,800

ریال عمان

2,965,700

دینار کویت

3,743,600

دینار بحرین

3,027,800

رینگیت مالزی

271,500

بات تایلند

35,170

دلار هنگ کنگ

146,700

روبل روسیه

14,240

منات آذربایجان

673,600

درام ارمنستان

2,990

لاری گرجستان

421,500

سوم قرقیزستان

13,060

سامانی تاجیکستان

124,000

منات ترکمنستان

333,800
