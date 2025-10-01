قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۹ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۹ مهر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
722,548
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,140,500
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
847,529
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,340,200
|
درهم امارات
|
311,870
|
پوند انگلیس
|
1,534,900
|
لیر ترکیه
|
27,400
|
فرانک سوئیس
|
1,433,900
|
یوان چین
|
160,400
|
ین ژاپن
|
771,860
|
وون کره جنوبی
|
810
|
دلار کانادا
|
819,400
|
دلار استرالیا
|
758,100
|
دلار نیوزیلند
|
661,700
|
دلار سنگاپور
|
885,700
|
روپیه هند
|
12,860
|
روپیه پاکستان
|
4,061
|
دینار عراق
|
872
|
پوند سوریه
|
87
|
افغانی
|
17,140
|
کرون دانمارک
|
179,500
|
کرون سوئد
|
121,400
|
کرون نروژ
|
114,400
|
ریال عربستان
|
304,830
|
ریال قطر
|
313,800
|
ریال عمان
|
2,965,700
|
دینار کویت
|
3,743,600
|
دینار بحرین
|
3,027,800
|
رینگیت مالزی
|
271,500
|
بات تایلند
|
35,170
|
دلار هنگ کنگ
|
146,700
|
روبل روسیه
|
14,240
|
منات آذربایجان
|
673,600
|
درام ارمنستان
|
2,990
|
لاری گرجستان
|
421,500
|
سوم قرقیزستان
|
13,060
|
سامانی تاجیکستان
|
124,000
|
منات ترکمنستان
|
333,800