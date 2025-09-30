مشاور در امور نسل z در دولت پزشکیان منصوب شد
امیررضا احمدی: اولین سفرم را به مناطق مظلوم و محروم کشور از جمله کردستان خواهم رفت
امیررضا احمدی از فعالان حوزه جوانان دهه هشتادی به عنوان مشاور نسل z رئیس شورای اطلاعرسانی دولت منصوب شد.
به گزارش ایلنا، امیررضا احمدی از فعالان حوزه جوانان دهه هشتادی به عنوان مشاور نسل z رئیس شورای اطلاعرسانی دولت منصوب شد.
نسل z به نسلی گفته میشود که بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۹ هجری شمسی در ایران متولد شدهاند و ویژگیهای اخلاقی و سبک زندگی منحصر به فرد خود را دارند.
به گزارش اردشیر اردلان، روزنامه نگار طی حکمی از سوی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، امیررضا احمدی جوان متولد دهه ۸۰ و از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حوزه جوانان کشور به سمت مشاور در امور نسل z منصوب شد.
امیررضا احمدی مشاور امور نسل z ریاست جمهوری در اولین مصاحبه خود با اردشیر اردلان - روزنامه نگار: نسل z را قهرمانان ایران خواند و گفت: در قامت یک دوست و یک رفیق صمیمی مثل کوه در ریاست جمهوری ایران پشتیبان جوانان نسل z خواهم بود و اتحاد مقدسی را در این نسل برای ساختن فردای ایران ایجاد خواهیم کرد و با هم اتفاقات بهتری را قم میزنیم.
امیررضا احمدی در ادامه افزود: به یاری خدا در اولین سفرم به مناطق محروم و مظلوم کشور از جمله به کردستان خواهم رفت و پای درد دل جوانان نسل زِد کردستان خواهم نشست و بعد به سایر مناطق محروم و مرزی کشورم و بعد به جای جای ایران میروم و با جوانان نسل z برای آبادانی ایران گفت و گو میکنم و در خدمتگزاری به آنان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهم کرد.
تا جایی که یادم میآید از روز جای گرفتن عقاید در مغز نرم کودکانهام پرچم کشورم را دوست داشته ام، بزرگتر که شدم فهمیدم که تعصب روی کشورم به شعار نیست به عمل است و حال که این مسؤلیت سنگین را به دوش گرفتهام با تمام وجودم دلم میخواهد بشنوم تا بگویم از گفتنها خستهام و دوست دارم بشنوم صدای جوانانی را که آینده سازان این کشور هستند، دوست دارم بشنوم صدای آنهایی که فکر میکنند پیش خودشان گوش شنوایی برای آنها نیست و از خدا میخواهم خودم را و زندگیام و خانوادهام را هم، همه را فدای کشورم قرار دهد و از خداوند منان کمال سپاس را برای افتخار همراهی کردن با هم نسلیهای خودم را دارم حالا من امیررضا احمدی میخواهم از جوانان تهران تا جوانان در خط مرزی بدانند هر ثانیه از شبانه روز که بخواهند، من بندهای از بندگان خدا هستم که حرفهایشان و درد دلهایشان را بشنوم و به دیدارشان بروم از هر کجای کشور که هستید حتی یکبار هم که شده با شماره همراه من به شماره ۰۹۱۲۱۹۶۰۱۹۶ تماس بگیرید یا پیام بگذارید تا افتخار همکلامی با شما را داشته باشم
من دوست دار ایران و مردمان نجیب و صبور کشورم و خادم جوانان ایرانم هستم.