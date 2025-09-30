تراکنش بانکی بیکاران محدود شد

بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 5 میلیارد تومان تعیین کرد که بانک‌ها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را به‌صورت خودکار رصد و گزارش کنند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد. این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، سازوکاری دقیق برای رصد و کنترل رفتار مالی تمامی مشتریان بانکی فراهم می‌کند.

بر اساس این بخشنامه سقف فعالیت بر اساس نوع مشتری تعیین شده است؛ برای مشتریان حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، حقیقی بدون شغل ۵۰ میلیارد ریال و حقوقی‌های غیرفعال ۵ میلیارد ریال.

صاحبان کسب‌وکار و شرکت‌های فعال، باید دو سقف جداگانه برای حساب‌های تجاری و غیرتجاری دریافت کنند.

بانک‌ها موظفند سامانه‌ای هوشمند طراحی کنند تا هرگونه مغایرت مالی به‌صورت خودکار شناسایی شود و در صورت عدم مراجعه مشتری طی یک هفته، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت روزانه به ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.

در صورتی که گردش حساب بیش از ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار شود، موضوع باید فوراً به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود و تنها پس از بررسی واحد مبارزه با پولشویی، سطح فعالیت تغییر یابد.

اگر مشتری مدارک معتبر ارائه نکند، سقف فعالیت حقیقی‌ها به ۵۰ میلیارد ریال و حقوقی‌های فعال به ۱۰۰ میلیارد ریال محدود می‌شود.

تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰۰ میلیارد ریال تنها توسط واحد مبارزه با پولشویی مجاز است.

ماده ۸ دستورالعمل، نحوه برخورد با تراکنش‌های غیرتجاری مانند خرید و فروش املاک، خودرو و طلا را مشخص کرده است. در صورت تکمیل فرم «مغایرت رفتار مالی» توسط مشتری و تأیید واحد مبارزه با پولشویی، این تراکنش‌ها از محاسبات سامانه‌ای حذف می‌شوند، بدون اینکه سطح فعالیت تغییر کند. با این حال، تراکنش‌ها همچنان در سوابق مشتری ثبت و تحت رصد بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی قرار دارند.

اگر افزایش تراکنش‌ها ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی مشتری باشد، بانک موظف است مدارک لازم را دریافت و سطح فعالیت را اصلاح کند. در صورتی که مدارک مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی نباشد، گزارش کامل به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌شود.

تمامی سطوح فعالیت تعیین‌شده باید در سامانه نهاب بانک مرکزی ثبت و شناسه شهاب دریافت کنند و تغییرات تنها با تأیید بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک‌ها موظفند سقف فعالیت و تغییرات آن را از طریق پیامک یا وب‌سایت رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد را فراهم کنند.

بانک مرکزی تأکید کرده است که متن کامل دستورالعمل باید بدون تأخیر به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شود و نظارت سختگیرانه بر اجرای آن صورت گیرد.

دستورالعمل سطح‌بندی مشتریان بانک‌ها در زیر قابل مشاهده است.

