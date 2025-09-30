تاریخچه قدیمی ترین صابون جهان و نحوه ساخت آن/فیلم

قدیمی‌ترین صابون جهان ریشه در دو نقطه دارد؛ حلب سوریه و رودبار ایران. این مناطق از دیرباز با بهره‌گیری از روغن زیتون خالص، آب و خاکستر گیاهان قلیایی، صابون‌هایی دست‌ساز و طبیعی تولید می‌کردند؛ محصولاتی که نه‌تنها برای بهداشت فردی، بلکه برای درمان بیماری‌های پوستی و حتی آیین‌های سنتی به کار می‌رفتند.

قدمت این روش‌ها به بیش از ۲۵۰۰ سال پیش بازمی‌گردد و به همین دلیل، حلب و رودبار در تاریخ به‌عنوان زادگاه صنعت صابون‌سازی جهان شناخته می‌شوند.

صابون‌های سنتی این مناطق هنوز هم طرفداران خاص خود را دارند؛ چراکه علاوه بر کیفیت بالا و ترکیبات طبیعی، نمادی از فرهنگ، تمدن و دانش مردمان این سرزمین‌ها به شمار می‌روند.