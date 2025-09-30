ایران در تولید داروی سرطان به اسرائیل و آمریکا تنه زد/فیلم
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از ساخت دارویی در حوزه سرطان توسط دانشمندان و نخبگان ایرانی خبر داد که پیشتر فقط توسط رژیم صهیونیستی و ایالت متحده آمریکا تولید شده بود.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای مکانیسم ماشه و اقدامات لازم برای بی اثر کردن تاثیرات آن در حوزه دارو، با تاکید بر اینکه نگرانی مردم نسبت به موضوع اسنپ بک به حق است و کسی نباید خدایی نکرده نگرانی مردم را سرزنش کند، اظهار کرد: همه ما قوای سه گانه باید از گفتار درمانی رهایی پیدا کنیم و به سمت کردار و عملکرد برویم. مردم ما از این ناراحت هستند که همه ما مسئولین داریم مکرراً به زبان میآوریم که اسنپ بک هیچ خسارتی در حوزه اقتصاد، معیشت، سلامت و امنیت مردم نخواهد زد؛ کار سختتر خواهد شد، اما خسارت وارد نخواهد کرد. مردم در عمل باید این را ببینند و تا زمانی هم که در عمل نبینند، قطعاً آن نگرانی، به حق و پابرجاست.
وی با بیان اینکه «امروز فرصتی برای استفاده از نخبگان و دانشمندان ما در حوزه دارو ایجاد شده است»، عنوان کرد: امروز داشتهها، نخبگان و دانشمندانی در حوزه دارو داریم که در دنیا مطرح هستند. با توانمندیهای این نخبگان در آیندهای بسیار نزدیک از دارویی رونمایی خواهیم کرد که فقط توسط رژیم صهیونیستی تولید میشود و دانشمندان و نخبگان ما با تولید این دارو عملاً و علناً به جنگ رژیم صهیونیستی رفتهاند و برنده این میدان هستند. این دارو در حوزه سرطان است و تنها تولید کننده آن نیز در ابتدا رژیم صهیونیستی و سپس آمریکا آن هم در حد محدود است اما ما توسط دانشمندان و نخبگان خود به این دارو دست پیدا کردیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این نوید را به مردم میدهم که انشاءالله نه تنها ما به تولید این دارو خواهیم رسید بلکه از نظر کیفیت این دارو نیز میتوانیم در دنیا بالاتر از تولیدات داروی رژیم صهیونیستی باشیم. اگر ارز، توان و استعدادی را که در زمان تحریمها برای دور زدن تحریمها و واردات دارو و مواد اولیه میگذاریم، برای بالقوه کردن توانایی نخبگان و دانشمندان کشور بگذاریم، قطعاً میتوانیم اسنپ بک و همه تحریمها را در حوزه تامین دارو بی اثر کنیم.