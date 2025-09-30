خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
کد خبر : 1693414
لینک کوتاه کپی شد.

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۰۹

چهارشنبه – ۹ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۰۸

‫الاربعاء‬ – ۰۸ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۰-۰۱

Wednesday – 2025 October 1

 

هشتمین روز از ماه ربیع الثانی مصادف است با سالروز ولادت احیاگر فقه جعفری حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)؛ این امام هُمام در سال ۲۳۲ هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود، پدر آن حضرت امام بزرگوار حضرت هادی (علیه السلام)، و مادرش “حدیثه” نام داشت. نام ایشان حسن، و کنیه آن بزرگوار ابومحمد واز القاب ایشان “زکی” و “عسکری” است.

امام عسکری با زنی به نام نرجس خاتون ازدواج کردند و دارای یک فرزند به نام امام زمان (عج) می باشند. عده ای دلیل مرگ وی را بیماری و عده ای نیز خوردن سم و شهادت نامیده اند. امام حسن عسکری در روز ۸ ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری به شهادت رسیدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی