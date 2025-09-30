تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۰۹

چهارشنبه – ۹ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۰۸

‫الاربعاء‬ – ۰۸ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق ولادت امام حسن عسکری علیه السلام در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۰-۰۱

Wednesday – 2025 October 1

هشتمین روز از ماه ربیع الثانی مصادف است با سالروز ولادت احیاگر فقه جعفری حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)؛ این امام هُمام در سال ۲۳۲ هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود، پدر آن حضرت امام بزرگوار حضرت هادی (علیه السلام)، و مادرش “حدیثه” نام داشت. نام ایشان حسن، و کنیه آن بزرگوار ابومحمد واز القاب ایشان “زکی” و “عسکری” است.

امام عسکری با زنی به نام نرجس خاتون ازدواج کردند و دارای یک فرزند به نام امام زمان (عج) می باشند. عده ای دلیل مرگ وی را بیماری و عده ای نیز خوردن سم و شهادت نامیده اند. امام حسن عسکری در روز ۸ ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری به شهادت رسیدند.

