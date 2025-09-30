قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۸ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۸ مهر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
720,782
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,134,600
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
843,953
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,314,900
|
درهم امارات
|
306,350
|
پوند انگلیس
|
1,505,600
|
لیر ترکیه
|
26,900
|
فرانک سوئیس
|
1,406,400
|
یوان چین
|
157,500
|
ین ژاپن
|
754,500
|
وون کره جنوبی
|
800
|
دلار کانادا
|
806,100
|
دلار استرالیا
|
737,200
|
دلار نیوزیلند
|
648,300
|
دلار سنگاپور
|
869,900
|
روپیه هند
|
12,650
|
روپیه پاکستان
|
3,987
|
دینار عراق
|
857
|
پوند سوریه
|
86
|
افغانی
|
16,580
|
کرون دانمارک
|
176,100
|
کرون سوئد
|
119,100
|
کرون نروژ
|
112,500
|
ریال عربستان
|
299,230
|
ریال قطر
|
308,100
|
ریال عمان
|
2,911,900
|
دینار کویت
|
3,675,700
|
دینار بحرین
|
2,973,000
|
رینگیت مالزی
|
265,700
|
بات تایلند
|
34,750
|
دلار هنگ کنگ
|
144,100
|
روبل روسیه
|
13,560
|
منات آذربایجان
|
661,400
|
درام ارمنستان
|
2,930
|
لاری گرجستان
|
414,200
|
سوم قرقیزستان
|
12,830
|
سامانی تاجیکستان
|
120,700
|
منات ترکمنستان
|
323,700