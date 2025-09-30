خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1693389
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۸ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۸ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,782

دلار (بازار آزاد)

1,134,600

یورو (صرافی بانک ملی)

843,953

یورو (بازار آزاد)

1,314,900

درهم امارات

306,350

پوند انگلیس

1,505,600

لیر ترکیه

26,900

فرانک سوئیس

1,406,400

یوان چین

157,500

ین ژاپن

754,500

وون کره جنوبی

800

دلار کانادا

806,100

دلار استرالیا

737,200

دلار نیوزیلند

648,300

دلار سنگاپور

869,900

روپیه هند

12,650

روپیه پاکستان

3,987

دینار عراق

857

پوند سوریه

86

افغانی

16,580

کرون دانمارک

176,100

کرون سوئد

119,100

کرون نروژ

112,500

ریال عربستان

299,230

ریال قطر

308,100

ریال عمان

2,911,900

دینار کویت

3,675,700

دینار بحرین

2,973,000

رینگیت مالزی

265,700

بات تایلند

34,750

دلار هنگ کنگ

144,100

روبل روسیه

13,560

منات آذربایجان

661,400

درام ارمنستان

2,930

لاری گرجستان

414,200

سوم قرقیزستان

12,830

سامانی تاجیکستان

120,700

منات ترکمنستان

323,700
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی