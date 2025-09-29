فرشهای ایرانی در خانه همسر سلینا گومز/عکس
دکوراسیون خاص خانهی این تهیهکننده ۳۷ ساله به بحث روز تبدیل شده است؛ جایی که فرشها و طرحهای سنتی ایرانی در دل یک فضای پر از رنگ و جزئیات، حسابی خودنمایی میکنند.
ازدواج سلینا گومز با بنی بلانکو فقط خبر اول هفته نبود؛ حالا همه دربارهی خانهی این تهیهکنندهی عجیبپسند حرف میزنند. بلانکو که به سلیقهی ماکسیمال و رنگارنگش مشهور است، در جدیدترین تصاویر منتشرشده از خانهاش، دوباره همه را شگفتزده کرد.
تقریباً هیچ رنگی نیست که در دکوراسیون خانهی او دیده نشود؛ از دیوارهای پرنقشونگار گرفته تا مبلهایی با طرحهای سنتی. اما چیزی که بیشتر از همه نگاهها را دزدید، فرشهای ایرانی خوشنقشه بود که وسط این فضای شلوغ، مثل یک شاهکار اصیل خودنمایی میکردند. حتی روی مبلها هم طرحهایی الهامگرفته از قالی قشقایی و ترنجهای ایرانی به چشم میخورد.
به نظر میرسد بنی بلانکو برای کاملکردن خانهی ماکسیمال خودش، سراغ بهترین گزینه رفته: هنر اصیل ایرانی! حالا سوال اینجاست: شما از این سبک رنگی و پرجزئیات خوشتون میاد یا ترجیح میدید خونتون ساده و مینیمال باشه؟