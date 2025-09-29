قتل سه دختر در پخش زنده اینستاگرام

در آرژانتین جنایتی تکان‌دهنده رخ داد که افکار عمومی این کشور را شوکه کرده است. گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر سه دختر جوان را پس از شکنجه، به قتل رساندند و تصاویر این خشونت را به‌صورت زنده در یک گروه بسته در اینستاگرام پخش کردند.

قربانیان این حادثه برندا دل کاستیو ٢٠ ساله، مورنا وردی ٢٠ ساله و لارا گوتیرس ١٥ ساله بودند که روز جمعه با وعده دریافت ٣٠٠ دلار برای شرکت در یک مهمانی، به خانه‌ای در حاشیه بوینس‌آیرس کشانده شدند.

اما طبق گزارش مقامات، آن‌ها به دام شبکه قاچاقچیان افتادند. این باند صحنه‌های شکنجه قربانیان را برای ٤٥ نفر در یک گروه خصوصی اینستاگرامی به نمایش گذاشت و سپس هر سه دختر را کشتند. اجساد قربانیان در کیسه‌های پلاستیکی پیچیده شد و در خارج از خانه دفن گردید.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که انگیزه اصلی این جنایت، انتقام بوده است. به گفته پلیس، یکی از قربانیان به سرقت محموله کوکائین از یکی از سرکردگان باندهای تبهکار در یکی از محله‌های جرم‌خیز بوینس‌آیرس متهم شده بود.

خاویر آلونسو، وزیر امنیت پایتخت، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «آن‌ها می‌خواستند پیامی روشن بفرستند: سرنوشت کسی که از آن‌ها مواد بدزدد همین است.»

پلیس آرژانتین اعلام کرد چهار نفر را در ارتباط با این پرونده بازداشت کرده است؛ دو مرد و دو زن که گفته می‌شود دو نفر از آنان مأمور پاک‌سازی صحنه جنایت شده بودند.

این رویداد خشم گسترده‌ای در جامعه برانگیخته و موجی از اعتراضات خیابانی را به‌ویژه از سوی گروه‌های زنان و فعالان حقوق بشری به همراه داشته است. معترضان خواستار اجرای عدالت سریع و قاطع شدند.

مادر برندا دل کاستیو با چشمانی اشکبار گفت: «دخترم را از من گرفتند و می‌خواهم همه آن‌ها بهای کارشان را بپردازند.»