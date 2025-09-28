خبرگزاری کار ایران
خردسودگی چیست؟

خردسودگی چیست؟
عضو وابسته مرکز خدمات تخصصی تولید محتوای سلامت و پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی با اشاره به تاثیر عوامل محیطی و سبک زندگی در بروز بیماری آلزایمر، گفت: با اصلاح سبک زندگی می‌توان تا ۵۰ درصد از بروز یا پیشرفت بیماری آلزایمر پیشگیری کرد یا آن را به تعویق انداخت.

اختر صیادی با اشاره به اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری دمانس، گفت: تجربه درجاتی از اختلال حافظه یا فراموشی در همه افراد طبیعی است، اما اگر این فراموشی به شکل گسترده‌تری بروز کند، مانند فراموش کردن اسامی نزدیکان یا روزهای هفته و با اختلال در تکلم، ناتوانی استدلال همراه شود که می‌تواند نشانه‌ای از زوال عقل یا آلزایمر باشد.

وی با بیان اینکه آلزایمر شایع‌ترین نوع خردسودگی یا همان زوال عقل است، تصریح کرد: این بیماری معمولاً پس از ۶۰ سالگی بروز می‌کند، اما نباید آن را صرفاً بخشی از روند پیری دانست؛ چرا که در برخی افراد می‌تواند زودرس باشد و حتی از سن ۴۰ سالگی خود را نشان دهد.

وی ادامه داد: گرچه سابقه خانوادگی و عوامل ژنتیکی در بروز آلزایمر نقش دارند، اما نباید تأثیر عوامل محیطی و سبک زندگی را نادیده گرفت. کنترل بیماری‌های مزمن، پرهیز از تنش و اضطراب، حفظ تعاملات اجتماعی و از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در کاهش ریسک ابتلا مؤثر باشند.

عضو وابسته مرکز خدمات تخصصی تولید محتوای سلامت در پایان تأکید کرد: خبر خوب این است که با اصلاح سبک زندگی می‌توان تا ۵۰ درصد از بروز یا پیشرفت بیماری آلزایمر پیشگیری کرد یا آن را به تعویق انداخت.

منبع ايسنا
