هوش مصنوعی شخصی برای کاربران آیفون/ اپل بالاخره یک هوش مصنوعی شبیه ChatGPT ساخت
اپل بالاخره اپلیکیشنی ساخته که عملکردی مشابه ChatGPT دارد.
اینکه اپل در رقابت هوش مصنوعی، بهویژه از رقبای بزرگش مثل سامسونگ و گوگل، عقب افتاده موضوع مثل روز روشن است. اما حالا مشخص شده این شرکت توانسته اپلیکیشنی با عنوان Apple Intelligence طراحی کند که تقریباً همان کارکردهای اپلیکیشن ChatGPT را در نسخههای موبایل و دسکتاپ ارائه میدهد.
کارکنان اپل با این اپلیکیشن میتوانند در چندین چت مختلف با یک مدل هوش مصنوعی به زبان طبیعی مکالمه کنند؛ درست مانند اپلیکیشنهای گوگل Gemini و OpenAI ChatGPT. همچنین این برنامه برای اجرای برخی از قابلیتهایی که نخستین بار در رویداد WWDC ۲۰۲۴ معرفی شدند، مورد استفاده قرار میگیرد که از جمله این وظایف میتوان به جستوجوی دادههای کاربر برای استخراج اطلاعات شخصی و ویرایش آنها مطابق نیاز اشاره کرد.
این اپلیکیشن علاوه بر اینکه ابزار آزمایشی برای سیری جدید محسوب میشود، معیاری برای تصمیمگیری اپل در مورد اینکه آیا عرضه نسخهای شبیه ChatGPT به تجربه کاربری مشتریانش ارزش افزودهای میدهد یا خیر، نیز خواهد بود. اگر پاسخ منفی باشد، احتمالاً تنها بخشی از قابلیتهای Apple Intelligence راهی آیفون ۱۷ خواهند شد و این اپلیکیشن هرگز بهطور عمومی منتشر نمیشود.
نسخه کنونی که با نام Veritas شناخته میشود، فعلاً صرفاً در اختیار کارکنان اپل است و بهطور داخلی برای آزمایش سیری جدید استفاده میشود. اگر اپل در نهایت تصمیم به عرضه نسخه کاربری بگیرد، بهاحتمال زیاد شباهت زیادی به همین نسخه آزمایشی خواهد داشت.
طبق برنامهریزی فعلی، سیری بازطراحیشده قرار است تا مارس سال آینده آماده شود. با این حال اپل تمایلی به تبلیغات زودهنگام ندارد، چراکه نمیخواهد اشتباه تکراری WWDC ۲۰۲۴ را مرتکب شود. در آن رویداد اپل قابلیتهای هوش مصنوعی را با هیاهو معرفی کرد، اما هنوز اثری از آنها در محصولات نهایی دیده نمیشود.
اینکه گفته میشود در ماه مارس احتمالا شاهد عرضه این هوش مصنوعی هستیم، ممکن است در زمان عرضه آیفون هم تغییر ایجاد کند. اما صرفنظر از انتشار همزمان با مدلهای جدید آیفون، آنچه اهمیت دارد این است که اپل بهشدت نیاز دارد جایگاه خود را در عرصه هوش مصنوعی بازسازی کند؛ چراکه عملاً رقابت را به بزرگترین رقبای خود واگذار کرده است.