روز بزرگداشت مولانا در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولانا در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۰۸

سه شنبه – ۰۸ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولانا در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۰۷

الثلاثاء‬ – ۰۷ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولانا در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۳۰

Tuesday – 2025 September 30

جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولانا از مشهورترین شاعران پارسی‌گوی ایرانی است.

مولانا نماد عرفان ایرانی بوده و اشعار مولانا بالغ بر ۲۶۰۰۰ بیت است. مثنوی معنوی، دیوان شمس، فیمه مافیه، مجالس سبعه از آثار او است.

۸ مهر؛ روز بزرگداشت مولوی سالگرد تولد «مولانا جلال‌الدین بلخی» و سالگرد روز بزرگداشت او در سالی است که بنام سال جهانی مولانا در یونسکو به ثبت رسیده است.

یونسکو با پیشنهاد ترکیه سال ۲۰۰۷ را سال جهانی مولانا نامیده‌ است.

