روز بزرگداشت مولانا در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولانا در تقویم شمسی برابر است با :
۱۴۰۴/۰۷/۰۸
سه شنبه – ۰۸ مهر ۱۴۰۴
تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولانا در تقویم قمری برابر است با :
۱۴۴۷/۰۴/۰۷
الثلاثاء – ۰۷ ربیع الثانی ۱۴۴۷
تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولانا در تقویم میلادی برابر است با :
۲۰۲۵-۰۹-۳۰
Tuesday – 2025 September 30
جلالالدین محمد بلخی معروف به مولانا از مشهورترین شاعران پارسیگوی ایرانی است.
مولانا نماد عرفان ایرانی بوده و اشعار مولانا بالغ بر ۲۶۰۰۰ بیت است. مثنوی معنوی، دیوان شمس، فیمه مافیه، مجالس سبعه از آثار او است.
۸ مهر؛ روز بزرگداشت مولوی سالگرد تولد «مولانا جلالالدین بلخی» و سالگرد روز بزرگداشت او در سالی است که بنام سال جهانی مولانا در یونسکو به ثبت رسیده است.
یونسکو با پیشنهاد ترکیه سال ۲۰۰۷ را سال جهانی مولانا نامیده است.