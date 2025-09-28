خبرگزاری کار ایران
روز بزرگداشت مولانا در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

روز بزرگداشت مولانا در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولانا در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۰۸

سه شنبه – ۰۸ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولانا در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۰۷

الثلاثاء‬ – ۰۷ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز بزرگداشت مولانا در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۹-۳۰

Tuesday – 2025 September 30

 

جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولانا از مشهورترین شاعران پارسی‌گوی ایرانی است.

مولانا نماد عرفان ایرانی بوده و اشعار مولانا بالغ بر ۲۶۰۰۰ بیت است. مثنوی معنوی، دیوان شمس، فیمه مافیه، مجالس سبعه از آثار او است.

۸ مهر؛ روز بزرگداشت مولوی سالگرد تولد «مولانا جلال‌الدین بلخی» و سالگرد روز بزرگداشت او در سالی است که بنام سال جهانی مولانا در یونسکو به ثبت رسیده است.

یونسکو با پیشنهاد ترکیه سال ۲۰۰۷ را سال جهانی مولانا نامیده‌ است.

