قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:یکشنبه ۶ مهر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

27,100

بالاترین قیمت روز

27,100

پایین ترین قیمت روز

26,000

بیشترین مقدار نوسان روز

400

درصد بیشترین نوسان روز

%2.65

نرخ بازگشایی بازار

26,000

زمان ثبت آخرین نرخ

۶ مهر

نرخ روز گذشته

26,100

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%3.83

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

1.000
