قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۶ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۶ مهر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,834
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,132,100
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
841,492
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,318,900
|
درهم امارات
|
308,000
|
پوند انگلیس
|
1,510,400
|
لیر ترکیه
|
27,100
|
فرانک سوئیس
|
1,411,800
|
یوان چین
|
158,000
|
ین ژاپن
|
753,950
|
وون کره جنوبی
|
800
|
دلار کانادا
|
808,600
|
دلار استرالیا
|
737,600
|
دلار نیوزیلند
|
650,400
|
دلار سنگاپور
|
873,800
|
روپیه هند
|
12,720
|
روپیه پاکستان
|
4,009
|
دینار عراق
|
862
|
پوند سوریه
|
86
|
افغانی
|
16,670
|
کرون دانمارک
|
176,600
|
کرون سوئد
|
119,900
|
کرون نروژ
|
113,100
|
ریال عربستان
|
300,880
|
ریال قطر
|
309,800
|
ریال عمان
|
2,928,400
|
دینار کویت
|
3,694,400
|
دینار بحرین
|
2,990,600
|
رینگیت مالزی
|
267,200
|
بات تایلند
|
34,940
|
دلار هنگ کنگ
|
144,800
|
روبل روسیه
|
13,520
|
منات آذربایجان
|
665,000
|
درام ارمنستان
|
3,160
|
لاری گرجستان
|
417,100
|
سوم قرقیزستان
|
12,890
|
سامانی تاجیکستان
|
122,100
|
منات ترکمنستان
|
325,500