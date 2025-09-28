خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۶ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۶ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,834

دلار (بازار آزاد)

1,132,100

یورو (صرافی بانک ملی)

841,492

یورو (بازار آزاد)

1,318,900

درهم امارات

308,000

پوند انگلیس

1,510,400

لیر ترکیه

27,100

فرانک سوئیس

1,411,800

یوان چین

158,000

ین ژاپن

753,950

وون کره جنوبی

800

دلار کانادا

808,600

دلار استرالیا

737,600

دلار نیوزیلند

650,400

دلار سنگاپور

873,800

روپیه هند

12,720

روپیه پاکستان

4,009

دینار عراق

862

پوند سوریه

86

افغانی

16,670

کرون دانمارک

176,600

کرون سوئد

119,900

کرون نروژ

113,100

ریال عربستان

300,880

ریال قطر

309,800

ریال عمان

2,928,400

دینار کویت

3,694,400

دینار بحرین

2,990,600

رینگیت مالزی

267,200

بات تایلند

34,940

دلار هنگ کنگ

144,800

روبل روسیه

13,520

منات آذربایجان

665,000

درام ارمنستان

3,160

لاری گرجستان

417,100

سوم قرقیزستان

12,890

سامانی تاجیکستان

122,100

منات ترکمنستان

325,500
