ناسا بررسی «هاله مرموز زمین» را آغاز کرد

ناسا بررسی «هاله مرموز زمین» را آغاز کرد
رصدخانه جدید ناسا با نام «Carruthers Geocorona Observatory» روز چهارشنبه از مرکز فضایی کندی به فضا پرتاب شد تا طی دو سال آینده لایه بیرونی جو زمین، موسوم به «ژئوکورونا» یا همان هاله زمین، را مطالعه کند.

ناسا اعلام کرد این مأموریت تازه با هدف بررسی بخش ناشناخته‌ای از جو زمین موسوم به «اگزوسفر» انجام می‌شود؛ جایی که هاله فرابنفش زمین از حدود ۳۰۰ مایل بالاتر از سطح آغاز شده و تا نیمه راه ماه امتداد می‌یابد. این رصدخانه به نقطه لاگرانژی L1، میان زمین و خورشید، فرستاده می‌شود و نخستین داده‌های علمی آن از مارس ۲۰۲۶ در دسترس قرار خواهد گرفت.

محققان می‌گویند مطالعه ژئوکورونا می‌تواند به درک بهتر چگونگی از دست رفتن هیدروژن زمین کمک کند؛ فرآیندی که ارتباط مستقیمی با وجود آب و شرایط زیست‌پذیری سیارات دارد. این پروژه همچنین تحقق آرزوی دیرینه دکتر جورج کارادرز، مخترع دوربین فرابنفشی است که نخستین بار در مأموریت آپولو ۱۶ سال ۱۹۷۲ تصاویری از هاله زمین ثبت کرده بود.

منبع خبر آنلاین
