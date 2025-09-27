هشدار برای خریداران عروسک لبوبو/سلامت کودکان در معرض خطر

در یک‌سال اخیر، عروسک لبوبو به نماد مُد، هویت و سبک زندگی نسل زد تبدیل شده است. کودکان و حتی بزرگسالان ایرانی نیز از غافله خرید و مصرف نمایشی لبوبو عقب نمانده‌اند.

براساس آمار غیررسمی بیش از یک‌میلیون نفر تاکنون این عروسک را خریده و از آن برای سرگرمی، استایل شخصی و اکسسوری استفاده می‌کنند.

نکته جالب اینجاست که ایرانی ها تا الان بیش از ۸۰۰ میلیارد خرج این عروسک کرده اند!

