هشدار برای خریداران عروسک لبوبو/سلامت کودکان در معرض خطر
تحقیقات دفتر مالکیت فکری بریتانیا (IPO) نشان میدهد نسخه های تقلبی این اسباببازیها وارد بازار شده که حاوی مواد شیمیایی مضر می باشد و خطر خفگی برای کودکان را به دنبال دارند.
در یکسال اخیر، عروسک لبوبو به نماد مُد، هویت و سبک زندگی نسل زد تبدیل شده است. کودکان و حتی بزرگسالان ایرانی نیز از غافله خرید و مصرف نمایشی لبوبو عقب نماندهاند.
براساس آمار غیررسمی بیش از یکمیلیون نفر تاکنون این عروسک را خریده و از آن برای سرگرمی، استایل شخصی و اکسسوری استفاده میکنند.
نکته جالب اینجاست که ایرانی ها تا الان بیش از ۸۰۰ میلیارد خرج این عروسک کرده اند!