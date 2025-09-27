باورنکردنی؛ رودبار آلودهترین شهر ایران شد
بر اساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور طی شبانه روز گذشته رودبار در استان گیلان آلوده ترین شهر ایران شد و شاخص کیفی خطرناک را ثبت کرد.
طی شبانه روز گذشته چند شهر ایران با شاخصهای هشداردهنده آلودگی هوا مواجه شدند.آلودگی ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون و فعالیتهای صنعتی عمدتا در مناطقی که صنایع نفت و گاز مستقر هستند، در برخی مناطق به شرایط «بسیار ناسالم» و حتی «خطرناک» رسید.
در استان بوشهر، ایستگاه منطقه ویژه اقتصادی پارس ۲ در عسلویه با شاخص ۲۷۸ در محدوده «بسیار ناسالم» قرار گرفت. این عدد نشاندهنده تاثیر شدید فعالیتهای صنعتی ناشی از سوختن گازهای همراه نفت در این منطقه است.
در شمال کشور، شهر رودبار با شاخص ۲۹۷ در وضعیت «خطرناک» قرار گرفت.به نظر میرسد دلیل آلودگی هوا در این شهر شمالی، تلفیقی از ذرات گرد و غبار و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به سبب ترافیک سنگین در مسیر تهران شمال و شرایط جوی پایدار باشد. همچنین در کردستان، شهر قروه شاخص ۱۵۸ را ثبت کرد و در محدوده ناسالم قرار گرفت.
تهران طی شبانه روز گذشته وضعیت بهتری را ثبت کرد و میزان آلودگی هوای پایتخت در مرز میان قابل قبول و ناسالم برای گروههای حساس، قرار گرفت. سایر مناطق شمالی، شمال غربی، شمال شرقی و بخشهایی از مرکز ایران همچنان شرایط پاک و قابل قبول را ثبت کردند. شاخصهای زیر ۵۰ در این مناطق نشاندهنده شرایط مطلوب تنفسی برای ساکنان این مناطق است.
کارشناسان توصیه میکنند شهروندان در مناطق آلوده از فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند. آلودگی هوا در برخی مناطق صنعتی و پرجمعیت کشور همچنان ناسالم است و بخشهایی از تهران و جنوب کشور تقریبا هر روز با آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنند. در حالی که شمال و شمالغرب ایران هوای پاک دارند، تمرکز منابع آلاینده صنعتی و ترافیک در دیگر مناطق، سلامت مردم را تهدید میکند.