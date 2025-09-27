نوبرانه سامسونگ در ایران نجومی قیمت خورد
جدیدترین میانرده سامسونگ، گلکسی A۱۷ در بازار ایران عرضه شد.
گلکسی A17، جدیدترین میانرده سامسونگ در بازار موبایل، امروز شنبه 5 مهر ، دستکم 20 میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورده است. قیمت گلکسی A17 در نسخه 256 گیگابایت تنها پنج میلیون تومان بالاتر است. قیمت گلکسی A06 ارزانترین گوشی سامسونگ، در بازار کنونی 9 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده و فاصله چندانی تا رسیدن به 10 میلیون تومان ندارد.
قیمت گلکسی A36 یکی از میانردههای پرفروش سامسونگ از سوی فروشندگان بازار 33 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است.
ردمی نوت 14، میانرده محبوب چینی در کمترین حالت 18 میلیون و 300 هزار تومان فروخته میشود. خرید نسخه پرومکس این گوشی 38 میلیون و 500 هزار تومان آب میخورد.
ردمی A3 همچنان ارزانترین گوشی چینی بازار است که هفت میلیون و 800 هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت آیفون 13 با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت 70 میلیون و 500 هزار تومان است. آیفون 14 با همین مشخصات سه میلیون تومان گرانتر به فروش میشود.