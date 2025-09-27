خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایران حاضر به نهایت انعطاف برای توافق بود

ایران حاضر به نهایت انعطاف برای توافق بود
کد خبر : 1691955
لینک کوتاه کپی شد.

یران حاضر به نهایت انعطاف برای توافق بود اما اروپایی‌ها پیشنهادهایی برای قبول‌نکردن به ایران می‌دادند نه توافق.

روزنامه فرهیختگان نوشت:

ایران حاضر بود نهایت انعطاف ممکن برای دستیابی به توافق را به میدان بیاورد. ایران پیشنهادها برای تبادل مواد غنی شده ۶۰ درصد با مقدار متفاوتی از مواد ۲۰ درصد را رد نکرد و قابل‌مذاکره دانست.

ایران همچنین مذاکره مستقیم با ۱+۵ را قبول داشت و آماده بود در ازای منتفی‌شدن قطعی ماشه نه تعویق آن، امتیازهایی بدهد.

اما اروپایی‌ها در حین روند مذاکرات با تغییر خواسته‌ها از طرح مسئله محدودیت موشکی ایران و مسائل این‌چنینی مؤلفه‌هایی به میز مذاکرات اضافه کردند.

درواقع اروپایی‌ها در مسیر مذاکرات اخیر پیشنهادهایی برای قبول‌نکردن به ایران می‌دادند نه توافق.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی