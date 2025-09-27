ایران حاضر به نهایت انعطاف برای توافق بود

روزنامه فرهیختگان نوشت:

ایران حاضر بود نهایت انعطاف ممکن برای دستیابی به توافق را به میدان بیاورد. ایران پیشنهادها برای تبادل مواد غنی شده ۶۰ درصد با مقدار متفاوتی از مواد ۲۰ درصد را رد نکرد و قابل‌مذاکره دانست.

ایران همچنین مذاکره مستقیم با ۱+۵ را قبول داشت و آماده بود در ازای منتفی‌شدن قطعی ماشه نه تعویق آن، امتیازهایی بدهد.

اما اروپایی‌ها در حین روند مذاکرات با تغییر خواسته‌ها از طرح مسئله محدودیت موشکی ایران و مسائل این‌چنینی مؤلفه‌هایی به میز مذاکرات اضافه کردند.

درواقع اروپایی‌ها در مسیر مذاکرات اخیر پیشنهادهایی برای قبول‌نکردن به ایران می‌دادند نه توافق.

