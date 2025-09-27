۲۷ سپتامبر روز جهانی خرگوش است

چرا روز جهانی خرگوش مهم است؟

آغاز رسمی: این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۸ توسط مؤسسه خیریه خرگوش (The Rabbit Charity) نام‌گذاری شد.

هدف اصلی: افزایش آگاهی عمومی درباره نیازهای خرگوش‌ها، جلوگیری از رها شدن آن‌ها، و فراهم کردن سرپناه و مراقبت مناسب برای خرگوش‌های بی‌پناه.

نقش اکولوژیکی: خرگوش‌ها بخشی مهم از زنجیره غذایی هستند و کاهش جمعیت آن‌ها می‌تواند به اکوسیستم آسیب بزند.

آسیب‌پذیری: خرگوش‌ها مستعد ابتلا به بیماری‌های ویروسی هستند و در برابر شکارچیان طبیعی آسیب‌پذیرند.

فعالیت‌های مرتبط با این روز

برگزاری کمپین‌های آموزشی درباره نگهداری صحیح خرگوش‌ها

حمایت از پناهگاه‌های حیوانات و مؤسسات خیریه

معرفی کتاب‌ها و داستان‌های کودکانه با محوریت خرگوش‌ها برای تقویت ارتباط عاطفی کودکان با حیوانات

تشویق به عدم خرید و فروش بی‌رویه خرگوش‌ها به عنوان حیوان خانگی بدون آگاهی کافی

خرگوش در فرهنگ و ادبیات

خرگوش‌ها در بسیاری از داستان‌های کودکانه و افسانه‌ها حضور دارند. از خرگوش و لاک‌پشت گرفته تا خرگوش کوچولوی خوشحال، این حیوان نماد بازیگوشی، سرعت، و گاهی هم خردمندی است. در ادبیات کودک، خرگوش‌ها اغلب نقش قهرمان‌هایی مهربان و کنجکاو را ایفا می‌کنند.

