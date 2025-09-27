۲۷ سپتامبر روز جهانی خرگوش است
روز جهانی خرگوش هر ساله در چهارمین شنبه ماه سپتامبر برگزار میشود که امسال برابر با ۲۷ سپتامبر است. این روز فرصتی است برای توجه بیشتر به خرگوشها، چه اهلی و چه وحشی، و یادآوری اهمیت مراقبت، حمایت و حفاظت از این حیوانات دوستداشتنی.
چرا روز جهانی خرگوش مهم است؟
آغاز رسمی: این روز نخستین بار در سال ۱۹۹۸ توسط مؤسسه خیریه خرگوش (The Rabbit Charity) نامگذاری شد.
هدف اصلی: افزایش آگاهی عمومی درباره نیازهای خرگوشها، جلوگیری از رها شدن آنها، و فراهم کردن سرپناه و مراقبت مناسب برای خرگوشهای بیپناه.
نقش اکولوژیکی: خرگوشها بخشی مهم از زنجیره غذایی هستند و کاهش جمعیت آنها میتواند به اکوسیستم آسیب بزند.
آسیبپذیری: خرگوشها مستعد ابتلا به بیماریهای ویروسی هستند و در برابر شکارچیان طبیعی آسیبپذیرند.
فعالیتهای مرتبط با این روز
برگزاری کمپینهای آموزشی درباره نگهداری صحیح خرگوشها
حمایت از پناهگاههای حیوانات و مؤسسات خیریه
معرفی کتابها و داستانهای کودکانه با محوریت خرگوشها برای تقویت ارتباط عاطفی کودکان با حیوانات
تشویق به عدم خرید و فروش بیرویه خرگوشها به عنوان حیوان خانگی بدون آگاهی کافی
خرگوش در فرهنگ و ادبیات
خرگوشها در بسیاری از داستانهای کودکانه و افسانهها حضور دارند. از خرگوش و لاکپشت گرفته تا خرگوش کوچولوی خوشحال، این حیوان نماد بازیگوشی، سرعت، و گاهی هم خردمندی است. در ادبیات کودک، خرگوشها اغلب نقش قهرمانهایی مهربان و کنجکاو را ایفا میکنند.