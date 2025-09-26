کلید پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان را بشناسید

دکتر فهیمه دانشیار، متخصص دندانپزشکی کودکان گفت: باکتری‌های موجود در دهان قندها را به اسید تبدیل می‌کنند و این اسید به مینای دندان حمله کرده و باعث تخریب و پوسیدگی می‌شود.

وی افزود: تشخیص زودهنگام پوسیدگی بسیار حیاتی است و می‌تواند از آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کند، اولین نشانه پوسیدگی، لکه‌های سفید و مات روی دندان است که نشانه شروع از دست رفتن مواد معدنی مینای دندان است و در صورت پیشرفت می‌تواند موجب درد دندان، به‌ویژه هنگام خوردن مواد غذایی شیرین، شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه پوسیدگی دندان می‌تواند باعث بوی بد دهان نیز شود، تأکید کرد: معاینات منظم دندانپزشکی، کلید پیشگیری است و باید شش ماه پس از رویش اولین دندان شیری یا حداکثر تا یک سالگی انجام شود.

دانشیار افزود: بهترین راه برای حفظ سلامت دندان، پیشگیری است و رعایت بهداشت منظم و صحیح دهان و دندان اولین قدم است. مسواک زدن با مسواک مناسب و خمیر دندان حاوی فلوراید به مقدار یک دانه برنج برای کودکان زیر سه سال و به اندازه یک نخودفرنگی برای کودکان سه تا شش سال توصیه می‌شود و حداقل دو بار در روز باید انجام شود، از سن دو تا سه سالگی، با تماس دندان‌ها با هم، استفاده از نخ دندان نیز ضروری است.

وی نقش تغذیه سالم را در پیشگیری از پوسیدگی بسیار مهم دانست و گفت: کاهش مصرف مکرر قند، شیرینی‌جات، نوشابه‌های گازدار و آبمیوه‌های صنعتی نقش کلیدی دارد. دادن بطری شیر یا آبمیوه شیرین به کودک برای خوابیدن و مصرف مداوم این گروه غذایی، باعث تولید اسید توسط باکتری‌ها و پوسیدگی زودهنگام دندان می‌شود.

این متخصص افزود: استفاده از فلوراید در مطب و شیارپوش‌ها برای دندان‌های آسیاب تازه رویش‌یافته، می‌تواند از تجمع غذا و باکتری جلوگیری کند و از ایجاد پوسیدگی پیشگیری کند. اقدامات پیشگیرانه اهمیت ویژه‌ای دارند و همواره اولین گام برای حفظ دندان‌های کودکان محسوب می‌شوند.

دانشیار خاطرنشان کرد: تعداد دفعات مصرف شیرینی‌جات و مواد قندی مهم‌تر از مقدار آن است. مصرف مکرر تنقلات شیرین در طول روز بیشترین آسیب را به دندان کودکان وارد می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت مراقبت از دندان‌های شیری تأکید کرد: «این دندان‌ها برای جویدن، صحبت کردن، اعتماد به نفس کودک و حفظ دندان‌های دائمی حیاتی هستند، اما متأسفانه در برخی موارد والدین اهمیت آن را نادیده می‌گیرند.

عضو هیات علمی دانشگاه پزشکی و متخصص دندان پزشگی کودکان در پایان گفت: ژنتیک می‌تواند در استعداد پوسیدگی دندان نقش داشته باشد، اما اثر آن نسبت به عوامل محیطی مانند تغذیه و رعایت بهداشت بسیار کمتر است. حتی کودکی با زمینه ژنتیکی نامطلوب، در صورت رعایت بهداشت و تغذیه مناسب، می‌تواند خطر پوسیدگی را به میزان زیادی کاهش دهد.

منبع بهداشت نیوز

انتهای پیام/