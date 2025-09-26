جدول قیمت انواع لاستیک خودرو/ یک جفت لاستیک پراید، پژو و سمند خود را چند بخریم؟
جدیدترین قیمت انواع لاستیک ایرانی و خارجی خودرو برای مهر ماه ۱۴۰۴ منتشر شد؛ افزایش قیمت لاستیکهای خارجی بهدلیل نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، در کنار ثبات نسبی قیمت لاستیکهای خودروهای سواری کوچک و متوسط، بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
قیمت انواع لاستیک خودرو در مهر ماه ۱۴۰۴ منتشر شده است. این اطلاعات نشاندهنده تغییرات قیمت در بازار انواع تایرهای داخلی و خارجی است.
در بررسیهای اخیر مشخص شده است که علیرغم ثبات نسبی قیمت برخی لاستیکهای مربوط به خودروهای سواری کوچک و متوسط، لاستیکهای سایز بزرگ و مدلهای خارجی افزایش قیمت داشتهاند. این افزایش عمدتاً به دلیل نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت مواد اولیه رخ داده است.
بررسی عوامل موثر بر افزایش قیمت لاستیک
یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت لاستیک خودرو در بازار، نوسانات نرخ ارز است که تاثیر مستقیم بر قیمت واردات و تامین مواد اولیه دارد. همچنین تغییر قیمت مواد اولیه تولید تایر، بهویژه در تولیدکنندگان داخلی، عامل مهمی در تعیین قیمت نهایی محصولات محسوب میشود.
جدیدترین قیمت انواع لاستیک خودرو
بر اساس اطلاعات ارائه شده، قیمت برخی برندهای لاستیک خودرو به شرح زیر است:
|
لیست قیمت انواع لاستیک خودرو - مهر ماه ۱۴۰۴
|
برند
|
مناسب خودروهای
|
سایز
|
تعداد حلقه
|
قیمت (تومان)
|
بارز مدل P۶۴۸ Premium Drive
|
ام جی ۳، دنا، رنو L۹۰، رنو ساندرو
|
۱۵ / ۶۵ / ۱۸۵ میلیمتر
|
۲
|
۴,۰۵۰,۰۰۰
|
یزد تایر مدل mercury
|
سمند
|
۱۵ / ۶۵ / ۱۹۵ میلیمتر
|
۲
|
۴,۸۰۰,۰۰۰
|
رودستون مدل NFERA-SU۱
|
کیا کادنزا، کیا اپتیما JF، کیا اپتیما، هیوندای سوناتا، هیوندای سوناتا YF، هیوندای سوناتا LF
|
۱۸ / ۵۰ / ۲۳۵ میلیمتر
|
۲
|
۱۸,۷۹۰,۰۰۰
|
بارز مدل P۶۴۸
|
پژو پارس، ام جی۳، سمند، سمند LX، سمند سورن، دنا، رنو L۹۰، رنو ساندرو، رنو ساندرو استپ وی، سیتروئن زانتیا، بنز A۱۵۰
|
۱۸۵/۶۵R۱۵ میلیمتر
|
۴
|
۸,۰۰۰,۰۰۰
|
ترازانو مدلPR۲۶
|
پراید
|
۱۷۵/۶۰/۱۳ میلیمتر
|
۴
|
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|
ایران تایر مدل RONIKA
|
خودروهای سواری
|
۲۰۵/۶۰R۱۴ میلیمتر
|
۲
|
۴,۷۰۰,۰۰۰
|
کومهو تایر مدل Crugen
|
نیسان X-Trail، چری تیگو۷، لکسوسNX، لکسوس NX۲۰۰، لکسوس NX۳۰۰، تیگو۷ پرو اکسلنت، لکسوس NX۳۰۰h
|
۱۸ /۶۰ /۲۲۵ میلیمتر
|
۲
|
۲۲,۳۵۰,۰۰۰
|
یزد تایر مدل مرکوری
|
پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۷، پژو ۴۰۵، تویوتا کارینا، رانا، کوییک، مزدا ۳۲۳
|
۱۵ / ۶۵ / ۱۸۵ میلیمتر
|
۲
|
۴,۵۶۰,۰۰۰
|
کویر تایر مدل KB۱۴
|
خودروهای سواری
|
۱۸۵/۶۵R۱۴ میلیمتر
|
۲
|
۴,۷۰۰,۰۰۰
|
بارز مدل P۶۰۲ Aleria
|
کیاریو، لیفان ۵۲۰، هیوندای ورنا، ساینا، فولکس واگن گل
|
۱۴ / ۶۰ / ۱۸۵ میلیمتر
|
۲
|
۴,۸۵۰,۰۰۰
|
کویر تایر مدل KB۲۷
|
پژو ۴۰۵، پژو پارس، پژو ۴۰۵، سمند، سمند LX، سمند سورن، خودروهای ایران خودرو، ام وی ام ۵۳۰
|
۱۵ / ۶۵ / ۱۸۵ میلیمتر
|
۲
|
۴,۲۰۰,۰۰۰
تحلیل وضعیت بازار لاستیک خودرو
با توجه به افزایش قیمتهای اخیر، مشتریان به دنبال گزینههای مقرون بهصرفهتر هستند که همچنان کیفیت قابل قبولی داشته باشند. همچنین، سهم تولیدکنندگان داخلی مانند بارز، یزد تایر و کویر تایر در این بازار همچنان قابل توجه است، اما افزایش قیمت برخی مدلهای خارجی خرید این نوع تایرها را برای مصرفکنندگان چالشبرانگیز کرده است.