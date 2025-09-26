این روزها قیمت میوه و تره‌بار بار دیگر با موج تازه‌ای از تغییرات قیمتی روبه‌رو شده است. تغییراتی که هم در محصولات پرمصرف و هم در نوبرانه‌های پاییزی خود را نشان می‌دهد.

بررسی نرخ‌نامه‌های جدید در میادین میوه و تره‌بار نشان می‌دهد بعضی اقلام با بهایی بیش از انتظار به دست مصرف‌کننده می‌رسند. موضوعی که نگاه‌ها را به هزینه‌های تولید و سیاست‌های تنظیم بازار جلب کرده است. در حال حاضر، پرسش اصلی اینجاست که چرا در آستانه فصل پاییز قیمت‌ها چنین روندی را تجربه می‌کنند و آینده این بازار چه می‌شود؟

قیمت بعضی از انواع میوه و صیفی‌جات در میادین میوه و تره‌بار

بررسی قیمت‌ها در نرخ‌نامه جدید میادین میوه و تره‌بار حاکی از آن است که خیار گلخانه‌ای با قیمت ۵۴ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود.

همچنین، سبب قرمز لبنان ۶۵ هزار تومان و گردو تازه با پوست سبز هم ۶۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

قیمت انار و نارگی پیش‌رس هم ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. علاوه بر این، لیموترش هم با قیمت ۹۹ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

در بحث انواع صیفی‌جات هم خیار سالادی با قیمت ۲۴ هزار تومان، کاهو رسمی و کاهو پیچ هم با قیمت ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.

گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با قیمت ۴۰ هزار تومان، سیب‌زمینی نو با قیمت ۲۷ هزار تومان و پیاز سفید با قیمت ۱۸ هزار تومان توزیع می‌شوند.

قیمت نارنگی در میادین میوه و تره‌بار به ۸۰ هزار تومان هم می‌رسد

اکبر یاوری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران، درباره وضعیت قیمت‌ انواع میوه‌های نوبرانه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: قیمت نارنگی، به‌عنوان یکی از انواع میوه‌های نوبرانه، پیش از چیده شدن از درخت با قیمت ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد، اما زمانی که فرآیند سورتینگ‌، بسته‌بندی و… انجام می‌شود، قیمت این محصولات هم افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان نمونه، قیمت نارنگی بعد از انجام این فرآیند‌ها و در میادین میوه و تره‌بار، به قیمت پایه ۷۰ هزار تا ۸۰ هزار تومان می‌سد.

تغییر فصل تا حدی خلأ در بازار ایجاد می‌کند / چه عوامل دیگری در افزایش قیمت میوه و تره‌بار نقش دارند؟‌

یاوری درباره علت افزایش قیمت میوه‌های نوبرانه عنوان کرد: تغییر فصل تا حدی خلأ در بازار ایجاد می‌کند و به همین دلیل، قیمت‌ها تا حدی افزایش پیدا می‌کند، زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد، قیمت‌ها هم کاهش پیدا می‌کند.

او افزود: در سال جاری به دلیل ناترازی برق، افزایش قیمت نهاده‌های دامی، افزایش نرخ حقوق و دستمزد، کاهش نیروی انسانی به دلیل خروج اتباع، افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و … قیمت‌ها تا حدی افزایش پیدا کرد.

بعضی میوه‌ها قابلیت نگهداری در سردخانه را ندارند / قیمت انار در میادین میوه و تره‌بار از ۳۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۷۰ هزار تومان ادامه دارد

این فعال صنفی درباره عرضه بعضی میوه‌های نوبرانه در بازار تصریح کرد: بعضی میوه‌ها نظیر انار، نارنگی و… قابلیت نگهداری در سردخانه را ندارند و باید در بازار عرضه شوند. در حال حاضر، قیمت انار در میادین میوه و تره‌بار از ۳۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۷۰ هزار تومان ادامه دارد.

قیمت سیب‌زمینی در میادین میوه و تره‌بار بین ۱۸ هزار تا ۲۵ هزار تومان متغیر است / سیب‌زمینی‌های پاییز بعد از عرضه وارد سردخانه می‌شوند

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان درباره وضعیت قیمت‌ و عرضه سیب‌زمینی تصریح کرد: قیمت سیب‌زمینی در میادین میوه و تره‌بار بین ۱۸ هزار تا ۲۵ هزار تومان متغیر است. سیب‌زمینی‌های پاییز بعد از عرضه وارد سردخانه می‌شوند و از دوماه آینده عرضه این سیب‌زمینی‌ها آغاز می‌شود.

اگر همچون سال گذشته صادرات بی‌رویه انجام شود، انبارها خالی شده و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند

او گفت: وزارت کشاورزی باید بین مصرف داخلی، صادرات و مصارف صنایع تبدیلی تعادل ایجاد کند. ابتدا باید مصارف داخلی در اولویت قرار بگیرند. اگر همچون سال گذشته صادرات بی‌رویه انجام شود، انبارها خالی شده و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

قیمت تمام‌شده سیب‌زمینی برای کشاورز بالاست

یاوری درباره قیمت تمام‌شده سیب‌زمینی تصریح کرد: قیمت تمام‌شده سیب‌زمینی برای کشاورز بالاست. چراکه کشاورز سیب‌زمینی بذری را با قیمت ۶۰ هزار تومان تهیه کرده و قیمت نهاده‌های‌کشاورزی هم روند صعودی داشته است. بنابراین، اگر قیمت مصرف‌کننده سیب‌زمینی بین ۲۰ هزار تا ۲۲ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم باشد، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده مناسب است.

قیمت پیاز در محدوده ۱۲ هزار تا ۱۷ هزار تومان قرار دارد

این فعال صنفی درباره وضعیت قیمت و عرضه پیاز تشریح کرد: قیمت پیاز در محدوده ۱۲ هزار تا ۱۷ هزار تومان قرار دارد و از نظر عرضه هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما قیمت سیب‌زمینی و‌ گوجه‌فرنگی به دلیل تغییر فصل متفاوت است.

عوامل افزایش قیمت میوه و صیفی‌جات چیست

براساس این گزارش، افزایش قیمت میوه و صیفی‌جات صرفاً ناشی از تغییر فصل نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری بر آن اثر گذاشته است. از ناترازی برق و افزایش هزینه‌های کارگری گرفته تا رشد قیمت نهاده‌های کشاورزی و مشکلات بسته‌بندی در روند افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند.

این شرایط نشان می‌دهد بازار محصولات کشاورزی همچنان با چالش‌های عمیق در مدیریت عرضه و هزینه‌های تولید مواجه است. گرچه با بازگشت تعادل فصلی، بخشی از این گرانی‌ها تعدیل می‌شود، اما واقعیت آن است که تا زمانی که سیاست‌گذاری منسجمی برای حمایت از تولیدکننده و کنترل قیمت برای مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، چرخه افزایش قیمت‌ها هرسال تکرار می‌شود.

منبع تجارت نیوز

