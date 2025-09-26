خبرگزاری کار ایران
قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

وانت آریسان

675,000,000

650,000,000

سورن پلاس (XU7P)

802,000,000

725,000,000

سورن پلاس (رینگ فولادی)

ناموجود

توقف فروش

سورن پلاس (فول)

ناموجود

توقف فروش

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک)

931,000,000

822,115,000

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ)

963,000,000

834,140,000

دنا پلاس بورسی

1,030,000,000

867,924,000

دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)

1,066,000,000

912,149,000

دنا پلاس MT6

1,098,000,000

930,841,000

دنا پلاس اتوماتیک

1,280,000,000

1,152,655,400

پژو 207 موتور TU3

822,000,000

722,829,000

پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک

950,000,000

772,897,000

پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی)

993,000,000

815,217,000

پژو 207 دنده‌ای پانوراما

1,020,000,000

836,363,000

پژو 207 اتوماتیک

1,140,000,000

958,904,000

پژو 207 اتوماتیک پانوراما

1,240,000,000

990,143,000

رانا پلاس

840,000,000

743,925,000

تارا دستی V1

1,060,000,000

886,412,000

تارا اتوماتیک V4

1,286,000,000

1,103,773,000

هایما اس 5 ( S5 ) پرو

1,805,000,000

1,700,000,000

هایما اس 7 ( S7 ) پرو

2,300,000,000

1,800,000,000

هایما 8 اس ( 8S )

2,390,000,000

به زودی

هایما 7X

2,150,000,000

2,000,955,000

پیکاپ فوتون (اتوماتیک)

2,850,000,000

2,820,000,000

شاین مکس

2,010,000,000

توقف فروش

شاین مکس (هیبرید)

1,970,000,000

توقف فروش

ری را

1,750,000,000

1,142,477,000

لونا برقی GRE

1,350,000,000

1,211,000,000

فاو بستیون NAT

1,296,000,000

1,235,000,000

دانگ فنگ E70

به زودی

1,010,500,000
منبع اقتصاد24
