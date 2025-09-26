روز سرباز ۱۴۰۴ چه روزی است؟

در تقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغازین جنگ ایران و عراق یعنی ۳۱ شهریور الی ۶ مهر هفته دفاع مقدس گفته می‌شود؛ اگرچه می‌توانیم کل این هفته را برای سربازان بدانیم چراکه آن‌ها دفاع مقدس را رقم زدند، اما مجموعا دومین روز هفته دفاع مقدس به طور اختصاصی روز سرباز نام دارد. روز سرباز فرصت کوچکی است برای آنکه به سربازان نشان دهیم که تا چه اندازه قدردان زحمات آن‌ها هستیم؛ آن‌هایی که امنیت کشور را رقم می‌زنند تا در آرامش و آسایش باشیم.

تاریخ روز سرباز ۱۴۰۴

روز سرباز در تقویم شمسی برابر با جمعه چهارم مهر ۱۴۰۴ و سوم ربیع‌ الثانی ۱۴۴۶ و بیست و ششم سپتامبر ۲۰۲۵ است.

سرباز کیست؟

سرباز در تعریف جهانی، کسی است که عضو یک ارتش باشد و می‌تواند سرباز وظیفه، داوطلب، درجه‌دار یا یک افسر باشد.

هر کشوری برای دفاع و حراست از تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و اقتصادی خویش نیازمند یک نیروی قدرتمند دفاعی است. بخش اعظم تأمین و داشتن نیروهای قدرتمند و دفاعی در بسیاری از کشورها، از جمله کشور عزیزمان ایران توسط جوانان برومند و سربازانش تأمین می‌شود.

سربازان داخل شهرها و نقاط مرزی و دور دست کشور به دور از خانواده و شهر و دیار خود از جان و از راحتی و آسایش خود می‌گذرند تا دیگران امنیت و آرامش داشته باشند و خود این عمل از جمله کارهایی است که از اجر بسیار بالایی نزد خداوند متعال برخوردار است. امام علی (ع) می‌فرمایند: «سربازان به فرمان خدا برای مردم همانند دژها و قلعه‌های محکم هستند و زینت و آراستگی حاکمان و عزت و ارجمندی دین و راه‌های امن و آسایش برای رهروان‌اند و جز با بودن سربازان ملت پایدار و ایمن نمی‌مانند.» دوران سربازی موقعیت و دوره‌ای است تا جوانان ایران اسلامی برای انجام نقش مثبت و سازنده در بخش‌های فردی و اجتماعی آمادگی لازم را در خود به‌وجود آورند.

علت گرامیداشت روز سرباز

روز سرباز را گرامی می‌داریم چراکه ادای احترام به سربازان حداقل کاری است که از دست ما برای تشکر و قدردانی از آن‌ها برمی‌آید. این افراد که نمادی از صبوری، ایثارگری و فداکاری هستند که با دوری از خانواده و مرزبانی در مرزهای کشور، شرایط جمع بودن خانواده‌های ایرانی را در کنار یکدیگر و کنار یک سفره نشستن را برای آن‌ها فراهم می‌کنند.

این روز در کنار احترام به سربازانی که برای دفاع از میهن شهید شدند، از سربازانی که در حال حاضر به دور از خانواده و عزیزان خود در حال گذراندن دوران خدمت هستند هم قدردانی می‌شود.

چه کسانی مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی هستند؟

مطابق ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.

