قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۴ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
99,757,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
98,427,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
133,008,000
|
طلای دست دوم
|
98,427,030
|
آبشده کمتر از کیلو
|
432,200,000
|
مثقال طلا
|
432,120,000
|
انس طلا
|
3,749.41
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,086,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
998,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
563,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
332,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
993,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
490,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
250,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
129,980,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
42,930,000
|
حباب نیم سکه
|
85,690,000
|
حباب ربع سکه
|
93,320,000
|
حباب سکه گرمی
|
50,590,000