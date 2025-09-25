خصومت ترامپ با بایدن تمامی ندارد، تصویر دستگاه امضای خودکار به جای پرتره رئیس جمهور سابق

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، «دالان مشاهیر ریاست جمهوری» را در امتداد یک مسیر پیاده‌روی قابل توجه در خارج از بال غربی کاخ سفید معرفی کرده است. مارگو مارتین، دستیار ویژه رئیس جمهور و مشاور ارتباطات، در پستی در ایکس نوشت: «پیاده‌روی مشاهیر ریاست جمهوری در ستون بال غربی قرار گرفته است.» این پست ویدئویی شامل تصاویری سیاه و سفید از روسای جمهور در قاب‌های طلایی در امتداد ستون دیده می‌شود.

سی ان ان در گزارش خود آورده است: با این حال، تصویری که برای یک رئیس جمهور سابق انتخاب شده، برجسته است: رئیس جمهور جو بایدن، که به جای یک پرتره، با عکسی از یک دستگاه امضای خودکار نشان داده شده است. سی‌ان‌ان پیش از این گزارش داده بود که ترامپ شخصاً به استفاده بایدن از دستگاه خودکار علاقه‌مند بوده و در ماه ژوئن در یادداشتی که به «زوال شناختی» بایدن اشاره می‌کند، دستور تحقیق در مورد اقدامات و استفاده او از دستگاه خودکار امضا را صادر کرد. سخنگوی بایدن از اظهار نظر در مورد نمایش جدید خودداری کرد.

ترامپ پیش از این پیشنهاد داده بود که تصویر دستگاه خودکار جایگزین تصویر سلف خود خواهد شد.

رئیس جمهور چند هفته پیش در مصاحبه‌ای با دیلی کالر، برنامه‌های خود را برای این تصاویر اعلام کرد و ادعا کرد که با همه روسای جمهور به طور یکسان رفتار نخواهد شد. وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا تصویری از بایدن وجود خواهد داشت، گفت: «ما تصویری از خودکار را نصب خواهیم کرد.»

کریس میگر، معاون سابق دبیر مطبوعاتی بایدن، در واکنش به تغییر دکوراسیون راهرو اظهار داشت: «مستمراً تحت تأثیر این هستم که کاخ سفید چقدر روی وعده روز اول ترامپ برای کاهش قیمت‌ها و تمام اقداماتی که برای آسان‌تر کردن زندگی خانواده‌هایی که برای گذران زندگی تلاش می‌کنند، متمرکز است.»

ماه ژوئن ترامپ از مشاور رئیس جمهور، خواست تا بررسی کنند که آیا «افراد خاصی برای فریب مردم در مورد وضعیت روانی بایدن توطئه کرده‌اند و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور را خلاف قانون اساسی اعمال می‌کنند یا خیر.» او همچنین دستور داد که تحقیقات شامل «هرگونه فعالیت، هماهنگ یا غیره، برای محافظت هدفمند از مردم در برابر اطلاعات مربوط به سلامت روانی و جسمی بایدن» و «هرگونه توافق بین دستیاران بایدن برای همکاری و دروغین خواندن ویدیوهای ضبط شده از ناتوانی شناختی رئیس جمهور » باشد.

ترامپ همچنین خواستار بررسی «اسناد سیاسی که از خودکار برای آنها استفاده شده است، از جمله کمک‌های مالی بخشودگی، فرامین اجرایی، یادداشت‌های ریاست جمهوری یا سایر تصمیمات سیاسی ریاست جمهوری» شده است.

مشاوران بایدن هرگونه تلاش هماهنگ برای پنهان کردن وضعیت رو به وخامت او از عموم در سال‌های پایانی ریاست جمهوری‌اش را رد کرده‌اند.

ترامپ در ماه مارس در مصاحبه با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان، در مورد دستگاه خودکار ادعا کرد: «من هرگز از آن استفاده نمی‌کنم. منظورم این است که ما ممکن است به عنوان مثال از آن برای ارسال نامه به یک جوان استفاده کنیم، زیرا خوب است... اما امضای عفونامه‌ها و همه چیزهایی که (بایدن) با خودکار امضا کرده، شرم‌آور است.»

ترامپ پیش از این پرتره‌های روسای جمهور دیگر، از جمله باراک اوباما و جورج دبلیو بوش، را جابجا کرده و پرتره هیلاری کلینتون، بانوی اول سابق، را با یکی از خودش جایگزین کرده است.

او همچنین اوایل تابستان امسال شروع به بازسازی باغ گل رز کاخ سفید کرد، چمن را با کاشی‌های مرمر و سنگی فرش کرد، چراغ‌ها و بلندگوهای جدیدی برای میزبانی رویدادها اضافه کرد. این مجموعه جدید به سبک پاسیو، برگرفته از مارالاگو است، جایی که ترامپ آخر هفته‌های خود را دور از واشنگتن در فضای باز غذا می‌خورد و به آن لقب «باشگاه باغ رز» داده‌اند.

بازسازی‌های تابستانی ترامپ در باغ رز، جدیدترین نمونه از فضایی است که در طول زمان تکامل یافته است.

یک مقام کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفت: ترامپ عصر چهارشنبه میزبان شام باشگاه باغ رز بود که در آن مقامات کابینه و کارکنان ارشد کاخ سفید به او ملحق شدند. این رویداد اولین فرصت برای مهمانان بود تا از الحاقیه تازه رونمایی شده رئیس جمهور به ستون‌های بال غربی کاخ سفید دیدن کنند.

منبع ایسنا

