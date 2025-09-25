اولین آزمایش‌ موشکی هند از روی ریل قطار/فیلم

این اولین باری است که هند چنین پرتابی را با استفاده از یک پلتفرم ویژه انجام داده که با شبکه راه‌آهن ملی این کشور ادغام شده است.هند در این آزمایش موشکی از آگنی-پرایم استفاده کرد که یک موشک بالستیک است که می‌تواند تا برد ۲۰۰۰ کیلومتر به اهداف حمله کند.وزیر دفاع هند راجنات سینگ، این آزمایش موشکی را «موفقیت‌آمیز» خواند و آن را «اولین پرتاب در نوع خود» توصیف کرد و گفت، اقدام امروز «نشان‌دهنده قابلیت‌های بازدارندگی استراتژیک رو به رشد» هند است.

اقدام هند در حالی انجام شده که تنش‌ها در روابط این کشور با پاکستان پس از درگیری‌های نظامی اردیبهشت ماه ادامه دارد.استفاده هند از ریل قطار برای آزمایش موشکی، اذهان را به سمت آزمایش موشکی شهریور ماه ۱۴۰۰ کره شمالی برد. به گفته خبرگزاری دولتی کره شمالی، این کشور از «سامانه موشکی جدید مستقر بر روی قطار» چند موشک شلیک کرد.

وزیر دفاع هند گفت، آزمایش موشکی امروز هند را در گروه کشورهایی قرار داده که دارای قابلیت‌هایی هستند که یک سیستم پرتابگر را از شبکه ریلی سیار توسعه داده‌اند.»

