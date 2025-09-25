اولین آزمایش موشکی هند از روی ریل قطار/فیلم
با گذشت حدود پنج ماه از درگیریهای نظامی هند و پاکستان، دهلی نو روز پنجشنبه موشک میانبرد «آگنی-پرایم» را از پرتابگر سیار ریلی انجام داد.
این اولین باری است که هند چنین پرتابی را با استفاده از یک پلتفرم ویژه انجام داده که با شبکه راهآهن ملی این کشور ادغام شده است.هند در این آزمایش موشکی از آگنی-پرایم استفاده کرد که یک موشک بالستیک است که میتواند تا برد ۲۰۰۰ کیلومتر به اهداف حمله کند.وزیر دفاع هند راجنات سینگ، این آزمایش موشکی را «موفقیتآمیز» خواند و آن را «اولین پرتاب در نوع خود» توصیف کرد و گفت، اقدام امروز «نشاندهنده قابلیتهای بازدارندگی استراتژیک رو به رشد» هند است.
وزیر دفاع هند گفت، آزمایش موشکی امروز هند را در گروه کشورهایی قرار داده که دارای قابلیتهایی هستند که یک سیستم پرتابگر را از شبکه ریلی سیار توسعه دادهاند.»