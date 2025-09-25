خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خطر نابودی بیخ گوش منبع تولید یک‌ سوم اکسیژن زمین!

خطر نابودی بیخ گوش منبع تولید یک‌ سوم اکسیژن زمین!
کد خبر : 1691223
لینک کوتاه کپی شد.

«پروکلوروکوکوس»، ریزجلبکی که یک‌سوم اکسیژن جَو را تولید می‌کند، به افزایش دما حساس‌تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد.

یافته‌های جدید هشدار می‌دهد که پروکلوروکوکوس (Prochlorococcus)، فراوان‌ترین و یکی از تأثیرگذارترین موجودات فتوسنتزکننده زمین، ممکن است برخلاف تصور پیشین، به افزایش دمای اقیانوس‌ها بسیار حساس باشد. این باکتری فتوسنتزکننده (سیانوباکتری) کوچک مسئول تأمین نزدیک به یک‌سوم اکسیژن جَو زمین است.

این کشف می‌تواند پیامدهایی جدی برای توازن اکسیژن کره زمین و زنجیره غذایی اقیانوس‌ها داشته باشد.

بر اساس این پژوهش که توسط پژوهشگران دانشگاه واشنگتن انجام شد، محدوده دمایی مطلوب برای رشد پروکلوروکوکوس بین ۱۹ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد است و پیش‌بینی می‌شود بسیاری از آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری که زیستگاه اصلی این میکروب هستند، طی ۷۵ سال آینده از این آستانه بالاتر روند.

فرانسوا ریباله (François Ribalet)، سرپرست پژوهش، می‌گوید: داده‌های ما نشان می‌دهد نرخ تقسیم سلولی این میکروب در آب‌های گرم‌تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد به‌شدت کاهش می‌یابد و به یک‌سوم میزان عادی می‌رسد. این یعنی دمایی که رشد این میکروب در آن به‌شدت کاهش می‌یابد، بسیار پایین‌تر از تصورات پیشین است.

این یافته‌ها نگرانی‌هایی را درباره آینده زنجیره‌های غذایی اقیانوس‌ها ایجاد می‌کند؛ چرا که پروکلوروکوکوس، پایه بسیاری از این زنجیره‌ها است. مدل‌ها پیش‌بینی می‌کنند در صورت افزایش دمای متوسط، بهره‌وری جهانی این میکروب می‌تواند ۱۰ درصد و در مناطق گرمسیری تا ۱۷ درصد کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود زیستگاه این میکروب به سمت قطب‌ها جابه‌جا شود و احتمالاً گونه‌های دیگری مانند سینکوکوکوس (Synechococcus) جایگاه آن را در آب‌های گرم‌تر تصاحب کنند. با این حال، مشخص نیست که این جایگزینی چگونه بر زیست‌بوم (اکوسیستم) دریایی که برای میلیون‌ها سال به پروکلوروکوکوس وابسته بوده، تأثیر بگذارد.

منبع ایرنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی