خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۵ سپتامبر روز جهانی داروساز است

۲۵ سپتامبر روز جهانی داروساز است
کد خبر : 1691215
لینک کوتاه کپی شد.

روز جهانی داروساز هر سال در ۲۵ سپتامبر برگزار می‌شود تا از نقش حیاتی داروسازان در سلامت عمومی تجلیل شود. این روز فرصتی است برای قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه افرادی که در خط مقدم مراقبت‌های دارویی قرار دارند و با دانش تخصصی خود، سلامت جامعه را تضمین می‌کنند.

تاریخچه روز جهانی داروساز

این روز توسط فدراسیون بین‌المللی داروسازی (FIP) پایه‌گذاری شد.  

نخستین بار در کنفرانس استانبول در اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید.  

علت انتخاب ۲۵ سپتامبر، سالگرد تأسیس FIP در سال ۱۹۱۲ است.  

از سال ۲۰۰۹، این روز به‌صورت رسمی در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود.

اهداف و اهمیت این روز

افزایش آگاهی عمومی درباره نقش داروسازان در سیستم سلامت.

ترویج خدمات دارویی ایمن و مؤثر برای بیماران.

تشویق به نوآوری و پژوهش در حوزه داروسازی.

تقویت همکاری جهانی میان داروسازان برای مقابله با چالش‌های سلامت.

نقش‌های کلیدی داروسازان

ارائه مشاوره تخصصی درباره داروها و تداخلات دارویی.

مشارکت در پیشگیری از بیماری‌ها از طریق واکسیناسیون و آموزش سلامت.

همکاری در تحقیق و توسعه داروهای جدید.

تضمین ایمنی و اثربخشی داروها، به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها.

حمایت از سلامت دیجیتال، داروسازی شخصی‌سازی‌شده و مقابله با اطلاعات نادرست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی