۲۵ سپتامبر روز جهانی داروساز است

تاریخچه روز جهانی داروساز

این روز توسط فدراسیون بین‌المللی داروسازی (FIP) پایه‌گذاری شد.

نخستین بار در کنفرانس استانبول در اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید.

علت انتخاب ۲۵ سپتامبر، سالگرد تأسیس FIP در سال ۱۹۱۲ است.

از سال ۲۰۰۹، این روز به‌صورت رسمی در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود.

اهداف و اهمیت این روز

افزایش آگاهی عمومی درباره نقش داروسازان در سیستم سلامت.

ترویج خدمات دارویی ایمن و مؤثر برای بیماران.

تشویق به نوآوری و پژوهش در حوزه داروسازی.

تقویت همکاری جهانی میان داروسازان برای مقابله با چالش‌های سلامت.

نقش‌های کلیدی داروسازان

ارائه مشاوره تخصصی درباره داروها و تداخلات دارویی.

مشارکت در پیشگیری از بیماری‌ها از طریق واکسیناسیون و آموزش سلامت.

همکاری در تحقیق و توسعه داروهای جدید.

تضمین ایمنی و اثربخشی داروها، به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها.

حمایت از سلامت دیجیتال، داروسازی شخصی‌سازی‌شده و مقابله با اطلاعات نادرست.

انتهای پیام/