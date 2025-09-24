خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قرص‌های اکستازی در سبد دارویی نازی‌ها! + فیلم

قرص‌های اکستازی در سبد دارویی نازی‌ها! + فیلم
کد خبر : 1690857
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از گزارش‌های مشهور درباره جنگ جهانی دوم و دلایل پیشرفت نازی‌ها در نخستین سال‌های جنگ به استفاده از قرص های روان‌گردانی مربوط می شود که توسط شیمی‌دان‌های آلمانی در دوره قدرت گرفتن نازی‌ها ساخته شد. این گزارش آنقدر مشهور است که برخی بدون تحقیق درباره جزئیات، آن را می پذیرند. این که آیا قرص‌های روانگردان یا همان «اکستازی»، نقشی در پیروزی برق آسای ارتش هیتلر داشته اند یا نه؟ موضوعی است که جواد نوائیان رودسری، تاریخ پژوه و روزنامه نگار درباره آن نکاتی را توضیح داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی