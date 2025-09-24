قرصهای اکستازی در سبد دارویی نازیها! + فیلم
یکی از گزارشهای مشهور درباره جنگ جهانی دوم و دلایل پیشرفت نازیها در نخستین سالهای جنگ به استفاده از قرص های روانگردانی مربوط می شود که توسط شیمیدانهای آلمانی در دوره قدرت گرفتن نازیها ساخته شد. این گزارش آنقدر مشهور است که برخی بدون تحقیق درباره جزئیات، آن را می پذیرند. این که آیا قرصهای روانگردان یا همان «اکستازی»، نقشی در پیروزی برق آسای ارتش هیتلر داشته اند یا نه؟ موضوعی است که جواد نوائیان رودسری، تاریخ پژوه و روزنامه نگار درباره آن نکاتی را توضیح داده است.