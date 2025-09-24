بازار خانه های لوکس در پایتخت/ زندگی 10 میلیون دلاری از الهیه تا زعفرانیه
بازار مسکن تهران دچار شکاف طبقاتی عمیقی شده است؛ در حالیکه بسیاری از شهروندان از خرید یک خانه معمولی ناتوان هستند، قیمت برخی خانه های لوکس در تهران به میلیونها دلار رسیده است؛ خانههایی لاکچری که با امکانات هتلهای پنجستاره رقابت میکنند و تنها در دسترس طبقهای خاص قرار دارند.
بازار مسکن تهران در سالهای اخیر با چالشها و تحولات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است؛ افزایش سرسامآور قیمت مسکن و کاهش توان خرید بخش بزرگی از جامعه، مهمترین چالش بازار ملک شناخته میشود. در این میان اما، خانه های لوکس در تهران چهرهای متفاوت به این بازار بخشیدهاند.
برجها و مجتمعهای لاکچری سر به فلک کشیده با طراحیهای پر زرق و برق و امکانات ویژه در محلههایی مانند الهیه و زعفرانیه، به نماد سبک زندگی اقلیتی خاص از جامعه بدل شدهاند.
پنتهاوسهای نوساز با متریال خارجی
در مناطق شمالی پایتخت، پنتهاوس و واحدهای لوکسی وجود دارند که با قیمتهای میلیون دلاری به فروش میرسند؛ بررسیهای تجارتنیوز نشان میدهد، این پنتهاوسها اغلب تازه ساخت بوده و نهایتا چهار سال از ساخت آنها میگذرد.
همچنین، متریال به کار رفته در ساخت این واحدها تماما از برندهای لوکس خارجی بوده و از کفپوشهای وارداتی و شیرآلات برندهای اروپایی استفاده شده است. علاوه بر این، در لابی برخی از مجتمعها، مبلمان طراحیشده توسط شرکتهای معتبر ایتالیایی به چشم میخورد. تمامی این ویژگیها، این واحدها را به ویترین نمایش خانه های لوکس در بازار مسکن تهران تبدیل کرده است.
قیمت خانه های لوکس در تهران
برای نمونه، یک پنتهاوس ۹۰۰ متری در زعفرانیه با رقم ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار عرضه شده است. این واحد امکاناتی نظیر مشاعات کامل هتلینگ، سالنهای ورزش و ماساژ، سالن بولینگ و تنیس، سالن رقص، اتاق موسیقی، روفگاردن، رستوران مالکان، پارکینگ مهمان، کارواش اختصاصی و لابیمن ۲۴ ساعته دارد.
در همین منطقه، یک پنتهاوس ۱۲۰۰ متری دیگر با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به فروش میرسد. این واحد علاوه بر خدمات هتلینگ، مجهز به استخر اختصاصی، سالن ورزش، سینمای اختصاصی، سالن بیلیارد، سالن اجتماعات و کافیشاپ ویژه مالکان است.
در الهیه نیز پنتهاوس ۱۰۰۰ متری با قیمتی حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار عرضه شده که از امکانات خاصی مانند سالن اسکواش، سالن فوتبال، سالن بیلیارد، سالن بولینگ، سونا و جکوزی، اتاق گیمنت و اتاق کنفرانس بهرهمند است.
معامله خانه های لوکس در تهران با دلار و رمزارز!
یکی از شرایط معامله این واحدهای خاص و لوکس، شیوه پرداخت آنهاست. پیگیریهای تجارتنیوز نشان میدهد، در معامله این پروژهها نهتنها پرداخت دلاری امکانپذیر است، بلکه برخی مالکان امکان خرید از طریق رمزارزها را نیز میپذیرند.
بررسیها حاکی از آن است، همکاریهایی میان مالکان این واحدها و صرافیها وجود دارد تا امکان مبادله برای مشتریان خارجی یا خریدارانی که تمایل به پرداخت دلاری دارند، فراهم شود.
بازدید از خانه های لوکس، تنها با ارائه گردش حساب!
بررسیهای تجارتنیوز از گفته مشاوران املاک مناطق شمالی پایتخت نشان میدهد، بازدید از خانه های لوکس تهران، شرایط خاص خود را دارد. خریداران قبل از بازدید و هرگونه هماهنگی، باید رزومه مالی و گردش حساب بانکی ارائه دهند.
در واقع، مالکان تنها به خریداران واقعی اجازه بازدید از ملک را میدهند؛ همچنین عکاسی و فیلمبرداری از این واحدها ممکن نیست و حتی بسیاری از مشاوران املاک نیز تصویری از این خانه های لوکس برای ارائه به مشتریان در اختیار ندارند.
تمایل فروشندگان لوکسنشین به انجام معامله
با وجود پیشنهاد قیمتهای چند ده میلیون دلاری برای خانه های لوکس در تهران، مشاوران املاک میگویند فروشندگان این واحدها تمایل به انجام معامله دارند. یکی از مشاوران املاک منطقه زعفرانیه به تجارتنیوز گفته است که در صورت حضور خریداران واقعی، امکان مذاکره بر سر قیمت نیز وجود دارد.
بهنظر میرسد مالکان این واحدها یا در خارج از کشور زندگی میکنند و بهدنبال نقد کردن سرمایههای خود هستند، یا قصد مهاجرت و فروش ملک خود را دارند و حاضرند اندکی قیمت واحد خود را کاهش دهند.
با این حال، روشن است که بازار خانه های لوکس در تهران، تنها در اختیار اقلیتی محدود در جامعه است. شهروندان عادی یا حتی بخشی از دهکهای بالای جامعه نیز توانایی خرید چنین خانههایی را نخواهند داشت؛ این واحدها به نمادی از شکاف طبقاتی در بازار مسکن تهران تبدیل شدهاند.