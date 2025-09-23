مقایسه عجیب حقوق معلم در ایران و افغانستان/فیلم

در مقایسه‌ای که میان حقوق معلمان در برخی کشورها انجام شده ، حقوق یک معلم در افغانستان به طور متوسط حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که حقوق یک معلم در ایران به طور متوسط نزدیک به ۲۵ میلیون تومان اعلام شده است.

این اختلاف چشمگیر بار دیگر بحث‌ها درباره وضعیت معیشت فرهنگیان و اهمیت جایگاه آنان در نظام آموزشی کشورهای مختلف را پررنگ‌تر کرده است.

منبع خبرفوری

انتهای پیام/