چرا حمله اسرائیل به مقر پلیس ۱۱۰ ناکام ماند؟

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تشریح هدف حمله اسرائیل به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: هدف دشمن این بود که ارتباط مردمی با پلیس (سامانه ۱۱۰) قطع شود اما این اقدام در دستیابی به هدف ناکام ماند.

سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حمله ناجوانمردانه اسرائیل به ایران، اظهار کرد: اینکه پلیس نیز در جریان این حمله مورد غضب و غیظ دشمن قرار گرفت، برای ما افتخار است. این نشان می‌دهد پلیس در خط نظام، انقلاب و رهبر معظم انقلاب قرار دارد و به همین دلیل دشمنان آن را هدف گرفته‌اند.

وی افزود: یکی از نخستین مراکزی که مورد هدف دشمن قرار گرفت، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و مقر سامانه 110 بود. دلیل آن هم روشن است؛ چرا که مردم ما همواره در صحنه حضور داشته و هرگونه خبر از مظنونان اسرائیلی یا موارد مشکوک را سریعاً به پلیس اعلام می‌کردند. شاید هدف دشمن این بود که این ارتباط مردمی با پلیس قطع شود.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: اما غافل از آن بودند که این موضوع پیش‌بینی شده بود و کمتر از یک ساعت بعد، ارتباطات مردمی از طریق سامانه‌های جایگزین برقرار شد. مردم نیز چندین برابر گذشته اخبار و اطلاعات را در اختیار پلیس قرار دادند.

محمدیان تصریح کرد: اگر بینی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به خاک مالیده شد، به دلیل همین حضور مردم و احساس مسئولیت اجتماعی آنان بود که دشمن را ناکام گذاشت.

منبع تسنیم

