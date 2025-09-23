نخستین ربات وکیل ایران رونمایی شد

نخستین روبات وکیل ایران با عنوان «روبولگال» که توسط مهدی اسماعیلی و محمد واحدی دو فعال عرصه نوآوری و فناوری کشورمان طراحی شده است، روز دوشنبه 24 شهریور با حضور جمعی از مسئولان قضائی و وکلا رونمایی شد.

مهدی اسماعیلی از طراحان روبات وکیل ایرانی روبولگال در این مراسم در تشریح چگونگی کارکرد این روبات با بیان اینکه، این فناوری با بهره‌مندی از هوش مصنوعی قرار است کار یک وکیل و مشاور را برای کاربر انجام دهد افزود: این سامانه طبیعتا در فاز توسعه نیز می‌تواند کمک دستیار وکلا و همچنین قضات برای امر قضاوت مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه، طبق برنامه‌ریزی صفحه اول سامانه روبولگال ساده طراحی شده است، دلیل این طراحی ساده را استفاده همه کاربران در هر سطحی از دانش حقوقی حتی افراد فاقد سواد حقوقی از این فناوری اعلام کرد.

این فعال حوزه نوآوری در ادامه درباره تفاوت این سامانه با هوش مصنوعی اظهار داشت: تفاوت این دو در بازآموزی بر اساس مباحث حقوقی ایران است به طوری که در برخی حوزه‌ها این بازآموزی کامل‌تر از سایر حوزه‌ها است و نحوه بازآموزی نیز بر می‌گردد به اینکه یک سری پرونده‌ها و سؤالات مشابه وجود دارد و اینها از سامانه‌های موجود جمع‌آوری شده است.

اسماعیلی افزود: کاربران بسته به مشکل خود در محاکم قضائی می‌توانند به آیکون‌های مختلف طراحی شده مراجعه و در طول دو دقیقه سؤال خود را برای روبات روبولگال ضبط و یا تایپ کرده و پاسخ خود را دریافت و حتی اسکن و اگر فایل داشته باشند می‌توانند آن را به‌واسطه یک فلش در این سامانه آپلود کنند. البته این هم به شرطی است اجازه ورود این روبات‌ها از سوی مراجع قضائی صادر شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه نگاه بیشتر دستگاه‌های دولتی به تکنولوژی، نگاه بسته‌ای است در عین حال گفت: البته درگام نخست می‌توان از این فناوری به منظور ارائه مشاوره به مردم بهره‌گیری کرد و این بسیار کار مراجعین به محاکم قضائی را تسهیل خواهد کرد.

محمد واحدی دیگر نوآور نخستین روبات وکیل ایران با عنوان «روبولگال» در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: در وضعیت فعلی که توسعه روابط فردی و اجتماعی، توسعه علوم تجربی، اقتصادی، آموزشی و هنری، موجبات تحول در علم حقوق را به دنبال داشته، کاربرد هوش مصنوعی در حوزه حقوق اهمیت دوچندانی یافته است. این ربات فناورانه با سرعتی بی‌سابقه از توانایی تحلیل انواع اسناد و سوابق قضائی برخوردار است.

وی همچنین افزود: الگوریتم‌های پیشگیری می‌توانند با بررسی رویه‌های قضائی احتمال نتایج پرونده‌ها را تخمین زده و همچنین هوش مصنوعی می‌تواند در زمینه‌هایی همچون شناسایی فساد و ارتقای شفافیت و سلامت نظام حقوقی نقش ارزنده‌ای داشته باشد.

این فناور درعین حال تاکید کرد: البته نباید از چالش‌های این نوع فناوری‌ها غافل بود و پرسش‌های از جمله مسئولیت‌های حقوقی این نوع سامانه‌های هوشمند و همچنین حفظ حریم خصوصی افراد و مقابله با سوگیری‌های احتمالی داده‌ها از جمله مسائلی هستند که نیازمند پرداخت از سوی اساتید جامعه حقوقی کشور است.

واحدی در ادامه استفاده و بهره‌گیری از دانش هوش مصنوعی در حوزه قضائی کشور را در حرکت به سمت عدالت محوری و همچنین افزایش آگاهی حقوقی آحاد مردم بسیار مهم و ضروری خواند و افزود: این به طور حتم نتایجی از جمله کاهش و مطرح شدن صحیح دعاوی و تغییرات محسوس در وضعیت اطاله دادرسی و مهم‌تر از همه کمک به قوه قضائیه از به خصوص قضات و وکلا در کشورمان را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و وکلا از جمله سیداحمد مرتضوی مقدم، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و علیرضا آذربایجانی، وکیل پایه یک دادگستری همراه بود، از ربولگال به عنوان نخستین ربات وکیل هوشمند رونمایی شد.

