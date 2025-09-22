انجمن اداره‌کنندگان گورستان‌های مجارستان، از سال ۲۰۱۶ تاکنون (به غیر از دو سال ۲۰۲۰ و ۲۱ زمان عالم‌گیری کرونا) مسابقه‌ قبرکنی برگزار می‌کند. در این رقابت شرکت‌کنندگان باید در گروه‌های دونفره، مهارت‌های قبرکنی خود را نشان دهند.

از قوانین این مسابقه باید به حفر قبرهایی به ابعاد (۲ متر طول، ۸۰ سانتی‌متر عرض و ۱.۶ متر عمق) در ۲ ساعت اشاره کرد. شرکت‌کنندگان پس از حفر قبر باید حدود ۲.۵ تن خاک را به داخل قبر برگردانند و درنهایت، آن را به‌صورت تپه‌ای منظم و تمیز درآورند.

این مسابقه به نظر ساده می‌آید اما داوران بر اساس سرعت، دقت و تمیزی و زیبایی کار، شرکت‌کنندگان را داوری می‌کنند

از میان شرکت‌کنندگان امسال، گروه دونفره لازلو کیس و رابرت ناگی اهل مجارستان برای دومین سال پیاپی مقام اول را کسب کردند. این دو نفر مسابقه را در مدت زمان ۱ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه به پایان رساندند و نتیجه کارشان نظر داوران را جلب کرد.

برندگان مسابقه موفقیت‌شان را به‌ «روال کاری روزانه‌شان» نسبت دادند و گفتند که بدون تمرین خاصی در این مسابقه شرکت کرده‌اند.

بدترین گروه، نمایندگان روسیه بودند که باخت‌شان را ناشی از «هوای بسیار گرم» می‌دانستند.

هدف از برگزاری این مسابقه، افزایش جایگاه و ارزش شغل قبرکنی، تشویق جوانان برای ورود به این حرفه، نمایش مهارت‌های حرفه‌ای قبرکن‌ها که معمولا به قدرت بدنی، تمرکز و روحیه قوی نیاز دارد است.