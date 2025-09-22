۲۲ سپتامبر روز جهانی رز است
روز ۲۲ سپتامبر به عنوان روز جهانی رز شناخته میشود، اما در برخی منابع این روز با عنوان روز جهانی بدون سرطان نیز معرفی شده است. این مناسبت نمادی از امید، زیبایی، و تلاش برای جهانی سالمتر است.
فلسفه روز جهانی رز
گل رز، نماد عشق، زیبایی، و آرامش است. در بسیاری از فرهنگها، رز جایگاه ویژهای دارد؛ از شعر و ادبیات گرفته تا مراسمهای عاشقانه و آیینی. انتخاب این گل برای یک روز جهانی، نشاندهنده اهمیت آن در زندگی انسانی و نقش نمادینش در انتقال احساسات است.
اما در برخی منابع، ۲۲ سپتامبر به عنوان روز جهانی بدون سرطان نیز شناخته میشود؛ روزی برای افزایش آگاهی درباره سرطان، حمایت از بیماران، و تلاش برای جهانی بدون این بیماری سخت.
حقایق جالب درباره گل رز
بیش از ۱۰۰ گونه گل رز در جهان وجود دارد.
قدیمیترین گل رز زنده جهان، بیش از ۱۰۰۰ سال عمر دارد و در دیوار کلیسایی در آلمان رشد میکند.
گرانترین گل رز جهان، گونهای به نام ژولیت است که پرورش آن ۱۵ سال طول کشید و ۵ میلیون دلار هزینه داشت.
گل رز قرمز نماد عشق است، اما رنگهای دیگر آن نیز معانی خاصی دارند:
رز سفید: پاکی و صداقت
رز زرد: دوستی و شادی
رز صورتی: لطافت و قدردانی