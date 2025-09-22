خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۲ سپتامبر روز جهانی رز است

۲۲ سپتامبر روز جهانی رز است
کد خبر : 1689489
لینک کوتاه کپی شد.

روز ۲۲ سپتامبر به عنوان روز جهانی رز شناخته می‌شود، اما در برخی منابع این روز با عنوان روز جهانی بدون سرطان نیز معرفی شده است. این مناسبت نمادی از امید، زیبایی، و تلاش برای جهانی سالم‌تر است.

فلسفه روز جهانی رز

گل رز، نماد عشق، زیبایی، و آرامش است. در بسیاری از فرهنگ‌ها، رز جایگاه ویژه‌ای دارد؛ از شعر و ادبیات گرفته تا مراسم‌های عاشقانه و آیینی. انتخاب این گل برای یک روز جهانی، نشان‌دهنده اهمیت آن در زندگی انسانی و نقش نمادینش در انتقال احساسات است.

اما در برخی منابع، ۲۲ سپتامبر به عنوان روز جهانی بدون سرطان نیز شناخته می‌شود؛ روزی برای افزایش آگاهی درباره سرطان، حمایت از بیماران، و تلاش برای جهانی بدون این بیماری سخت.

حقایق جالب درباره گل رز

بیش از ۱۰۰ گونه گل رز در جهان وجود دارد.

قدیمی‌ترین گل رز زنده جهان، بیش از ۱۰۰۰ سال عمر دارد و در دیوار کلیسایی در آلمان رشد می‌کند.

گران‌ترین گل رز جهان، گونه‌ای به نام ژولیت است که پرورش آن ۱۵ سال طول کشید و ۵ میلیون دلار هزینه داشت.

گل رز قرمز نماد عشق است، اما رنگ‌های دیگر آن نیز معانی خاصی دارند:

رز سفید: پاکی و صداقت

رز زرد: دوستی و شادی

رز صورتی: لطافت و قدردانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی