۲۲ سپتامبر روز جهانی کرگدن است

روز ۲۲ سپتامبر هر سال به عنوان روز جهانی کرگدن گرامی داشته می‌شود؛ روزی برای افزایش آگاهی عمومی درباره وضعیت بحرانی این جانوران باشکوه و تلاش برای حفظ پنج گونه باقی‌مانده آن‌ها در جهان.

چرا روز جهانی کرگدن اهمیت دارد؟

کرگدن‌ها از قدیمی‌ترین پستانداران روی زمین هستند که حدود ۹ میلیون سال پیش ظاهر شدند. با این حال، امروزه به دلیل شکار غیرقانونی، تخریب زیستگاه و قاچاق شاخ کرگدن، جمعیت آن‌ها به شدت کاهش یافته است. در سال ۱۹۷۰ حدود ۷۰ هزار کرگدن در جهان وجود داشت، اما اکنون تنها حدود ۲۷ هزار رأس باقی مانده‌اند.

تهدیدهای اصلی کرگدن‌ها

شکار غیرقانونی: شاخ کرگدن به‌طور گسترده برای ساخت داروهای سنتی یا به عنوان نماد قدرت و ثروت قاچاق می‌شود.

تخریب زیستگاه: جنگل‌زدایی و توسعه انسانی باعث کاهش محل زندگی طبیعی کرگدن‌ها شده است.

بیماری‌ها و کمبود مراقبت‌های دامپزشکی: مشکلات جسمی مانند سرطان و تب نیز به کاهش جمعیت آن‌ها کمک کرده‌اند.

گونه‌های باقی‌مانده کرگدن

کرگدن سفید

کرگدن سیاه

کرگدن هندی

کرگدن جاوه‌ای

کرگدن سوماترایی

این گونه‌ها بیشتر در چمنزارها و جنگل‌های گرمسیری زندگی می‌کنند و گیاه‌خوار هستند. آن‌ها حس بویایی و شنوایی قوی دارند اما بینایی‌شان ضعیف است.

شعار روز جهانی کرگدن

شعار امسال این روز: «پنج گونه باقی‌مانده از کرگدن‌ها را زنده نگه دارید» است؛ فراخوانی برای حفاظت از این جانوران در معرض انقراض و جلوگیری از نابودی کامل آن‌ها.

