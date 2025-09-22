قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۳۱ شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
11,380,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
20,960,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
30,540,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
40,120,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
49,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
59,280,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
68,860,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
78,440,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
88,020,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
98,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
107,900,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
117,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
127,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
136,650,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
146,200,000