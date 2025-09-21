خبرگزاری کار ایران
بدنه این گوشی چهار برابر تیتانیوم استحکام دارد

بدنه این گوشی چهار برابر تیتانیوم استحکام دارد
وان‌پلاس ۱۵ قرار است تفاوت‌های چشمگیری نسبت به نسل قبلی خود، یعنی وان‌پلاس ۱۳ داشته باشد. براساس گزارشی از افشاگر شناخته‌شده Digital Chat Station که ادعا می‌کند این گوشی را از نزدیک دیده است، تغییرات مهمی در طراحی و جنس بدنه این پرچم‌دار به‌چشم می‌خورد.

درحالی‌که وان‌پلاس ۱۳ از نمایشگر ۶٫۸۲ اینچی بهره می‌برد، طبق اطلاعات فاش‌شده وان‌پلاس ۱۵ نمایشگری تخت با گوشه‌های خمیده و ابعاد کوچک‌تر خواهد داشت. گفته می‌شود این نمایشگر ۶٫۷۸ اینچی از آیفون ۱۷ پرو مکس ۶٫۹ اینچی نیز جمع‌وجورتر است.

نکته‌ی جالب‌توجه، جنس فریم میانی گوشی وان پلاس است. براساس گزارش‌ها، وان‌پلاس ۱۵ از پوشش ویژه‌ای استفاده می‌کند که چهار برابر مقاوم‌تر از تیتانیوم توصیف شده است. این فریم با رنگی مات و الهام‌گرفته از تم خاکی فیلم Dune عرضه خواهد شد.

بزرگ‌ترین ابهام به ماژول دوربین وان‌پلاس ۱۵ مربوط می‌شود. درحالی‌که شایعات اولیه به طراحی مربعی‌شکل اشاره داشتند، این افشاگر می‌گوید رندرهای منتشرشده دقیق نبوده‌اند و ظاهر نهایی ماژول همچنان نامشخص است. بنابراین باید منتظر بمانیم تا وان‌پلاس جزئیات رسمی را اعلام کند.

طبق گزارش‌های اخیر، وان‌پلاس ۱۵ از تراشه‌ی اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ کوالکام بهره خواهد برد که طبق بنچمارک‌های اولیه، سی‌پی‌یو آن تا ۲۰ درصد نسبت به نسل پیشین سریع‌تر است. این ارتقا نوید تجربه‌ای روان‌تر در چندوظیفگی، بازی و قابلیت‌های هوش مصنوعی را می‌دهد.

منبع زومیت
