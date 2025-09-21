بدنه این گوشی چهار برابر تیتانیوم استحکام دارد

درحالی‌که وان‌پلاس ۱۳ از نمایشگر ۶٫۸۲ اینچی بهره می‌برد، طبق اطلاعات فاش‌شده وان‌پلاس ۱۵ نمایشگری تخت با گوشه‌های خمیده و ابعاد کوچک‌تر خواهد داشت. گفته می‌شود این نمایشگر ۶٫۷۸ اینچی از آیفون ۱۷ پرو مکس ۶٫۹ اینچی نیز جمع‌وجورتر است.

نکته‌ی جالب‌توجه، جنس فریم میانی گوشی وان پلاس است. براساس گزارش‌ها، وان‌پلاس ۱۵ از پوشش ویژه‌ای استفاده می‌کند که چهار برابر مقاوم‌تر از تیتانیوم توصیف شده است. این فریم با رنگی مات و الهام‌گرفته از تم خاکی فیلم Dune عرضه خواهد شد.

بزرگ‌ترین ابهام به ماژول دوربین وان‌پلاس ۱۵ مربوط می‌شود. درحالی‌که شایعات اولیه به طراحی مربعی‌شکل اشاره داشتند، این افشاگر می‌گوید رندرهای منتشرشده دقیق نبوده‌اند و ظاهر نهایی ماژول همچنان نامشخص است. بنابراین باید منتظر بمانیم تا وان‌پلاس جزئیات رسمی را اعلام کند.

طبق گزارش‌های اخیر، وان‌پلاس ۱۵ از تراشه‌ی اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ کوالکام بهره خواهد برد که طبق بنچمارک‌های اولیه، سی‌پی‌یو آن تا ۲۰ درصد نسبت به نسل پیشین سریع‌تر است. این ارتقا نوید تجربه‌ای روان‌تر در چندوظیفگی، بازی و قابلیت‌های هوش مصنوعی را می‌دهد.

منبع زومیت

