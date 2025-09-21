روسیه اولین کشور زنانه جهان شد

به گفته کارشناسان «جنگ» و «ودکا» دو عامل تغییر دهنده ترکیب جمعیتی در این کشور بوده است.

ژاپن با ۵۵.۵ درصد زن ، تایلند نیز با ۵۵ درصد زن، آلمان با ۵۲.۳ درصد زن، مکزیک با ۵۴.۴ درصد زن، آمریکا با ۵۲.۷ درصد زن، برزیل با ۵۳.۳ درصد زن،کشورهای زنانه محسوب می‌شوند.

اما کشورهایی مانند مصر با ۵۵.۳ درصد مرد، ایران با ۵۲.۷ درصد مرد، پاکستان با ۵۳.۴ درصد مرد و هند با ۵۵.۸ درصد مرد، کشورهای مردانه حساب می‌شوند.

کشوری مانند ترکیه با ۴۲ میلیون مرد و ۴۲ میلیون زن، کشوری خنثی محسوب می‌شود.

گفتنی است نسبت جنسیتی برای کل جمعیت جهان شامل تمام سنین، تا سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱۰۱ مرد به ۱۰۰ زن بوده است.

نمودار زیر را مشاهده کنید.