خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روسیه اولین کشور زنانه جهان شد

روسیه اولین کشور زنانه جهان شد
کد خبر : 1689271
لینک کوتاه کپی شد.

براساس آمار منتشره از سوی موسسه World Factbook ، کشور روسیه از نظر سهم جمعیت زنان در رتبه اول جهان قرار گرفته است. اکنون در این کشور ۶۳ درصد زن و تنها ۳۷ درصد مرد وجود دارد.

به گفته کارشناسان «جنگ» و «ودکا» دو عامل تغییر دهنده ترکیب جمعیتی در این کشور بوده است.

ژاپن با ۵۵.۵ درصد زن ، تایلند نیز با ۵۵ درصد زن، آلمان با ۵۲.۳ درصد زن، مکزیک با ۵۴.۴ درصد زن، آمریکا با ۵۲.۷ درصد زن، برزیل با ۵۳.۳ درصد زن،کشورهای زنانه محسوب می‌شوند.

اما کشورهایی مانند مصر با ۵۵.۳ درصد مرد، ایران با ۵۲.۷ درصد مرد، پاکستان با ۵۳.۴ درصد مرد و هند با ۵۵.۸ درصد مرد، کشورهای مردانه حساب می‌شوند.

کشوری مانند ترکیه با ۴۲ میلیون مرد و ۴۲ میلیون زن، کشوری خنثی محسوب می‌شود.

گفتنی است نسبت جنسیتی برای کل جمعیت جهان شامل تمام سنین، تا سال ۲۰۲۴ تقریباً ۱۰۱ مرد به ۱۰۰ زن بوده است.

نمودار زیر را مشاهده کنید.

روسیه اولین کشور زنانه جهان شد

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی