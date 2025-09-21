با کودکی که از مدرسه میترسد این گونه رفتار کنید
روانشناس تخصصی کودک و نوجوان به ترس برخی دانش آموزان نسبت به حضور در مدرسه بدون والدین اشاره کرد و گفت: اگر کودک شما با بهانههای مختلف از رفتن به مدرسه امتناع میکند، آرامش خود را حفظ کنید و به صورت تدریجی کودک را خود جدا کنید.
دکتر پریسا یاسمینژاد در پاسخ به سوال که با کودکی که از والدین جدا نمیشود و به مدرسه نمیرود چه رفتاری باید داشته باشیم، اظهار کرد: این موضوع برای کلاس اولیها یا حتی دوم و سوم تا یک ماه اول بعد از بازگشایی مدارس متداول است.
وی به والدین توصیه کرد: اگر کودک شما با بهانههای مختلف از رفتن به مدرسه امتناع میکند، آرامش خود را حفظ کنید و به صورت تدریجی کودک را از خود جدا کنید.
این روانشناس تخصصی کودک و نوجوان گفت: اگر بعد از یکماه کودک یا دانشآموز همچنان اضطراب جدا شدن از والدین و خانواده را دارد یا به بهانههای مختلف مثل دل درد و بیماری به مدرسه نمیرود، بازی درمانی از جمله روشهای موثر برای رفع یا کاهش این مشکل است.
دکتر یاسمینژاد تاکید کرد: اثر بخشی روش بازی درمانی در کودکانی که ترس جدایی از والدین و رفتن به مدرسه را دارند بیش از 70 درصد است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حضور والدین پشت در کلاس یا حیاط مدرسه راه درستی برای کاهش اضطراب کودک نیست افزود: بسیاری از والدین برای ترغیب کودک به مدرسه رفتن، ساعات زیادی در روز را در مدرسه و کنار کودک هستند، شما با اینکار ضمن اینکه نظم مدرسه را مختل میکنید، مطمئن باشید تا مدت زیادی کودکتان به اینکار ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: اگر کودکتان به هر دلیلی تمایلی به مدرسه رفتن ندارد، تاپایان مهر صبور باشید و در صورتی که این مشکل همچنان به قوت خود باقی ماند حتما به روانشناس کودک مراجعه کنید.
دکتر یاسمینژاد در ادامه گفت: در برخی از موارد دیده میشود که والدین، کودک را مضطرب و در حال گریه در مدرسه رها میکنند تا به شرایط عادت کند، این روش راهکاری اشتباه و قدیمی است که آسیبهای زیادی را میتواند متوجه کودک شما کند به طور مثال این کار میتواند برای سالها کودک شما را از محیط مدرسه بیزار کند یا درسالهای بعد مدرسه برای او یادآور محیطی همراه با استرس باشد.
وی اضافه کرد: با مراجعه به روانشناس کودک و یا استفاده از روش مواجهسازی تدریجی، آرام آرام کودک از والدین جدا میشود.