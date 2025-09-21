خبرگزاری کار ایران
بزرگ‌ترین املت سوسیس جهان در ترکیه/فیلم

بزرگ‌ترین املت سوسیس جهان در ترکیه/فیلم
در جشنواره غذا و گردشگری شهر افیون قره‌حصار در نزدیکی قونیه و آنتالیای ترکیه، رکورد جهانی سنگین‌ترین وعده سوسیس تخم‌مرغ شکسته شد.

 در این رویداد، ۳۰ آشپز با استفاده از یک تن سوجوک (سوسیس خشک پرادویه محلی ترکیه) و ۱۵ هزار تخم‌مرغ، املتی با وزن هزار و ۹۳۰ کیلوگرم تهیه کردند.

این املت در ماهیتابه‌ای با مساحت ۲۵ متر مربع پخته شد و رکورد قبلی یک‌تنی را پشت سر گذاشت.

املت با سوسیس محلی ترکیه‌ که به آن «سوجوکلو یومورتا» می‌گویند یکی از صبحانه‌های پرطرفدار در ترکیه و کشورهای منطقه بالکان است. سوجوک، سوسیس فرآوری‌شده و پرادویه‌ای است که از گوشت گوساله یا بره تهیه می‌شود. چند برش از آن را روی تخم‌مرغ نیمرو در ماهیتابه می‌گذارند و روی آن پودر فلفل ‌قرمز می‌پاشند.

افیون یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های سنک مرمر در ترکیه است و به شهر خامه، سوجوک و شیرینی معروف است. این شهر همچنین بزرگترین مرکز تولید تریاک دارویی در جهان قلمداد می‌شود. سوجوک افیون در فهرست یونسکو ثبت شده است.

منبع فرارو
