بزرگترین املت سوسیس جهان در ترکیه/فیلم
در جشنواره غذا و گردشگری شهر افیون قرهحصار در نزدیکی قونیه و آنتالیای ترکیه، رکورد جهانی سنگینترین وعده سوسیس تخممرغ شکسته شد.
در این رویداد، ۳۰ آشپز با استفاده از یک تن سوجوک (سوسیس خشک پرادویه محلی ترکیه) و ۱۵ هزار تخممرغ، املتی با وزن هزار و ۹۳۰ کیلوگرم تهیه کردند.
این املت در ماهیتابهای با مساحت ۲۵ متر مربع پخته شد و رکورد قبلی یکتنی را پشت سر گذاشت.
املت با سوسیس محلی ترکیه که به آن «سوجوکلو یومورتا» میگویند یکی از صبحانههای پرطرفدار در ترکیه و کشورهای منطقه بالکان است. سوجوک، سوسیس فرآوریشده و پرادویهای است که از گوشت گوساله یا بره تهیه میشود. چند برش از آن را روی تخممرغ نیمرو در ماهیتابه میگذارند و روی آن پودر فلفل قرمز میپاشند.
افیون یکی از بزرگترین تولیدکنندههای سنک مرمر در ترکیه است و به شهر خامه، سوجوک و شیرینی معروف است. این شهر همچنین بزرگترین مرکز تولید تریاک دارویی در جهان قلمداد میشود. سوجوک افیون در فهرست یونسکو ثبت شده است.