بوی نامطبوع حوله و پتو را چگونه از بین ببریم؟

بوی نامطبوع حوله و پتو را میدانید چگونه باید از بین ببرید؟ تا به حال برایتان پیش آمده که بعد از شستن حوله، باز هم بوی بدی از آن به مشام برسد؟ یا پتویی که همیشه برای استراحت از آن استفاده می‌کنید، بعد از مدتی بوی کهنگی بگیرد؟ این مشکل رایج، اغلب به دلیل باقی ماندن رطوبت در بافت پارچه، شستشوی نامناسب و استفاده از مواد شوینده‌ی بیش از حد اتفاق می‌افتد.

اما خوشبختانه، از بین بردن بوی بد حوله و رفع بوی نامطبوع پتو با چند ترفند ساده و طبیعی امکان‌پذیر است. در این مقاله، موثرترین راهکارهای خانگی برای رفع بوی رطوبت از حوله و اینکه چگونه بوی بد پتو و بالش را از بین ببریم را بررسی خواهیم کرد تا همیشه حوله‌ها و پتوهایی خوشبو و تازه داشته باشید.

علت بوی نامطبوع حوله و پتو چیست؟

پیش از آن که به روش‌های از بین بردن بوی حوله و پتو بپردازیم، بهتر است بدانیم چرا این مشکل پیش می‌آید. اصلی‌ترین علت، رطوبت باقی‌مانده در بافت پارچه است. حوله‌ها و پتوها به دلیل ضخامت بالا و خاصیت جذب‌کنندگی زیاد، به سرعت آب را در خود نگه می‌دارند. اگر این رطوبت به‌درستی خشک نشود، محیط مناسبی برای رشد قارچ‌ها و باکتری‌ها فراهم می‌شود که بوی نم حوله و کهنگی پتو را ایجاد می‌کنند.

عامل دیگر، شستن حوله بدون بو و آبکشی ناقص است. بسیاری از افراد برای تمیزتر شدن، از مقدار زیادی مواد شوینده استفاده می‌کنند. اما این کار باعث می‌شود که مواد شیمیایی در بافت حوله و پتو باقی بمانند و در ترکیب با رطوبت، بوی ناخوشایندی ایجاد کنند. علاوه بر این، نگهداری حوله و پتو در مکان‌های مرطوب و بسته مانند حمام یا کمدهای بدون تهویه، باعث می‌شود که بوی کهنگی در آن‌ها ماندگار شود.

روش‌های طبیعی برای از بین بردن بوی نامطبوع حوله و پتو :

اگر قصد دارید از بین بردن بوی بد حوله و پتو را بدون استفاده از مواد شیمیایی انجام دهید، راهکارهای خانگی زیر به شما کمک می‌کنند. این روش‌ها علاوه بر رفع بوی کهنگی از پتو و حوله، باعث نرمی و لطافت بیشتر پارچه می‌شوند.

۱- استفاده از سرکه برای رفع بوی حوله

سرکه سفید یکی از قوی‌ترین پاک‌کننده‌های طبیعی است که خاصیت ضدباکتریایی دارد و می‌تواند به راحتی بوی رطوبت از حوله و بوی کهنگی پتو را از بین ببرد. کافی است هنگام شستشو، یک لیوان سرکه سفید را به مخزن ماشین لباسشویی اضافه کنید. این کار باعث می‌شود که قارچ‌ها و باکتری‌های موجود در بافت پارچه از بین بروند و حوله و پتو بعد از شستشو خوشبوتر شوند. اگر نگران بوی سرکه هستید، می‌توانید پس از این مرحله، حوله و پتو را یک بار دیگر با مقدار کمی مواد شوینده و آب بشویید.

۲- بیکینگ پودر برای از بین بردن بوی پتو

بیکینگ پودر یکی دیگر از موادی است که می‌تواند به رفع بوی نامطبوع حوله و پتو کمک کند. این ماده، خاصیت جذب بو و رطوبت دارد و باعث می‌شود که بوی کهنگی و نم از بین برود. برای استفاده از این روش، نصف فنجان بیکینگ پودر را همراه با شوینده‌ی معمولی به ماشین لباسشویی اضافه کنید. این کار نه تنها به شستن حوله بدون بو کمک می‌کند، بلکه باعث نرم‌تر شدن بافت حوله و پتو نیز می‌شود.

چگونه حوله را نرم و خوشبو کنیم؟

علاوه بر روش‌های بالا، می‌توان از روغن‌های طبیعی مانند اسطوخودوس و درخت چای برای حوله خوشبو بعد از شستشو استفاده کرد. کافی است چند قطره از این روغن‌ها را بعد از شستشو روی حوله و پتو اسپری کنید. این کار نه تنها بوی نامطبوع را از بین می‌برد، بلکه به ایجاد حس آرامش و تازگی نیز کمک می‌کند.

خشک کردن صحیح حوله برای جلوگیری از بو گرفتن :

خشک کردن صحیح حوله و پتو یکی از مهم‌ترین مراحل برای جلوگیری از ایجاد بوی بد است. حتی اگر بهترین روش‌های شستشو را انجام دهید، اما آن‌ها را به‌درستی خشک نکنید، باز هم ممکن است با بوی نم و کهنگی مواجه شوید.

بهترین روش، خشک کردن در فضای باز و زیر نور مستقیم خورشید است. نور خورشید خاصیت ضدعفونی‌کننده دارد و می‌تواند باکتری‌ها و قارچ‌ها را از بین ببرد. اگر امکان خشک کردن در فضای باز را ندارید، می‌توانید از خشک‌کن استفاده کنید. اما دمای خشک‌کن را روی متوسط یا بالا تنظیم کنید تا تمام رطوبت از بین برود. همچنین توصیه می‌شود که حوله و پتوها را بعد از خشک شدن، مدتی در محیط باز قرار دهید تا بوی مواد شوینده و رطوبت کاملاً از آن‌ها خارج شود.

ترفندهای شستشوی حوله و پتو برای جلوگیری از بوی بد :

برای اینکه همیشه حوله و پتوهای خوشبو و نرم داشته باشید، بهتر است نکاتی را هنگام شستشو رعایت کنید. شستن حوله بدون بو نیازمند رعایت چند اصل ساده است. اول اینکه به مقدار مواد شوینده دقت کنید. استفاده‌ی زیاد از شوینده باعث باقی ماندن آن در بافت پارچه می‌شود که خود عاملی برای ایجاد بوی نامطبوع است.

همچنین، برنامه‌ی شستشوی ماشین لباسشویی را روی آب گرم تنظیم کنید. آب گرم می‌تواند چربی‌ها، باکتری‌ها و مواد شوینده‌ی باقی‌مانده را به‌طور موثرتری از بین ببرد. بهتر است از نرم‌کننده‌های صنعتی کمتر استفاده کنید، زیرا این مواد می‌توانند لایه‌ای روی بافت پارچه ایجاد کنند که باعث جذب بیشتر رطوبت و در نتیجه ایجاد بوی نم و کهنگی شود.