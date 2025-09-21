۲۱ سپتامبر روز صلح جهانی نام گذاری شده است
روز جهانی صلح هر ساله در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) برگزار میشود. این روز نخستین بار در سال ۱۹۸۲ توسط سازمان ملل متحد پایهگذاری شد و هدف آن ترویج آرمانهای صلح، همزیستی مسالمتآمیز و پایان دادن به خشونت و جنگ در سراسر جهان است.
شعار و پیام امسال
شعار امسال روز جهانی صلح:
«هماکنون برای جهانی صلحآمیز دست به کار شویم»
این شعار بر ضرورت اقدام فوری برای ساختن جهانی عاری از خشونت، تبعیض و بیعدالتی تأکید دارد.
مفهوم صلح: فراتر از نبود جنگ
صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. بر اساس دیدگاههای اندیشمندانی چون یوهان گالتونگ، صلح به دو نوع تقسیم میشود:
صلح منفی: نبود خشونت مستقیم یا جنگ مسلحانه
صلح مثبت: نبود خشونت ساختاری و فرهنگی، تحقق عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر و رشد متوازن
اهمیت روز جهانی صلح
آموزش مفاهیم صلح و همدلی در مدارس و جوامع
گفتوگوهای بینفرهنگی و بیندینی
حمایت از قربانیان جنگ و خشونت
ترویج احترام، همزیستی و عدالت
نمادهای صلح
کبوتر سفید: نماد جهانی صلح و آرامش
شاخه زیتون: نماد آشتی و پایان دشمنی
زنگ صلح: یادآور هزینههای انسانی جنگ و دعوت به همبستگی