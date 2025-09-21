خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۱ سپتامبر روز صلح جهانی نام‌ گذاری شده است

۲۱ سپتامبر روز صلح جهانی نام‌ گذاری شده است
کد خبر : 1688953
لینک کوتاه کپی شد.

روز جهانی صلح هر ساله در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) برگزار می‌شود. این روز نخستین بار در سال ۱۹۸۲ توسط سازمان ملل متحد پایه‌گذاری شد و هدف آن ترویج آرمان‌های صلح، همزیستی مسالمت‌آمیز و پایان دادن به خشونت و جنگ در سراسر جهان است.

شعار و پیام امسال

شعار امسال روز جهانی صلح:  

«هم‌اکنون برای جهانی صلح‌آمیز دست به کار شویم»  

این شعار بر ضرورت اقدام فوری برای ساختن جهانی عاری از خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی تأکید دارد.

مفهوم صلح: فراتر از نبود جنگ

صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. بر اساس دیدگاه‌های اندیشمندانی چون یوهان گالتونگ، صلح به دو نوع تقسیم می‌شود:

صلح منفی: نبود خشونت مستقیم یا جنگ مسلحانه

صلح مثبت: نبود خشونت ساختاری و فرهنگی، تحقق عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر و رشد متوازن

اهمیت روز جهانی صلح

آموزش مفاهیم صلح و همدلی در مدارس و جوامع

گفت‌وگوهای بین‌فرهنگی و بین‌دینی

حمایت از قربانیان جنگ و خشونت

ترویج احترام، همزیستی و عدالت

نمادهای صلح

کبوتر سفید: نماد جهانی صلح و آرامش

شاخه زیتون: نماد آشتی و پایان دشمنی

زنگ صلح: یادآور هزینه‌های انسانی جنگ و دعوت به همبستگی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی