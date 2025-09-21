۲۱ سپتامبر روز صلح جهانی نام‌ گذاری شده است

شعار و پیام امسال

شعار امسال روز جهانی صلح:

«هم‌اکنون برای جهانی صلح‌آمیز دست به کار شویم»

این شعار بر ضرورت اقدام فوری برای ساختن جهانی عاری از خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی تأکید دارد.

مفهوم صلح: فراتر از نبود جنگ

صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. بر اساس دیدگاه‌های اندیشمندانی چون یوهان گالتونگ، صلح به دو نوع تقسیم می‌شود:

صلح منفی: نبود خشونت مستقیم یا جنگ مسلحانه

صلح مثبت: نبود خشونت ساختاری و فرهنگی، تحقق عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر و رشد متوازن

اهمیت روز جهانی صلح

آموزش مفاهیم صلح و همدلی در مدارس و جوامع

گفت‌وگوهای بین‌فرهنگی و بین‌دینی

حمایت از قربانیان جنگ و خشونت

ترویج احترام، همزیستی و عدالت

نمادهای صلح

کبوتر سفید: نماد جهانی صلح و آرامش

شاخه زیتون: نماد آشتی و پایان دشمنی

زنگ صلح: یادآور هزینه‌های انسانی جنگ و دعوت به همبستگی

