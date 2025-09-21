خبرگزاری کار ایران
English العربیه
۲۱ سپتامبر روز جهانی قدردانی است
روز جهانی قدردانی (World Gratitude Day) هر سال در ۲۱ سپتامبر برگزار می‌شود. این روز نخستین بار در سال ۱۹۶۵ توسط سازمان جهانی معنویت (Spiritual Assembly) در هاوایی پیشنهاد شد و از آن زمان به عنوان فرصتی برای ابراز سپاس‌گزاری در سراسر جهان شناخته شده است.

هدف و فلسفه

هدف اصلی این روز، ترویج فرهنگ قدردانی و تشکر از اطرافیان، طبیعت، زندگی و حتی خودمان است. قدردانی نه‌تنها روابط انسانی را تقویت می‌کند، بلکه تأثیرات مثبتی بر سلامت روان، افزایش شادی و کاهش استرس دارد.

راه‌های ابراز قدردانی

در این روز، افراد می‌توانند به روش‌های مختلفی قدردانی خود را نشان دهند:

نوشتن نامه یا پیام تشکر برای دوستان، خانواده یا همکاران

انجام کارهای داوطلبانه یا کمک به دیگران

قدردانی از خود برای تلاش‌ها و موفقیت‌های شخصی

به اشتراک گذاشتن خاطرات خوب و لحظات ارزشمند با دیگران

تأثیر روان‌شناختی قدردانی

سطح افسردگی را کاهش دهد

کیفیت خواب را بهبود بخشد

حس رضایت از زندگی را افزایش دهد

روابط اجتماعی را تقویت کند

قدردانی در فرهنگ‌های مختلف

در بسیاری از فرهنگ‌ها، قدردانی جایگاه ویژه‌ای دارد. از جشن شکرگزاری در آمریکا گرفته تا سنت‌های شرقی مانند «سپاس از طبیعت» در ژاپن، همه نشان‌دهندهٔ اهمیت این احساس انسانی هستند.

