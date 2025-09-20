خانه



سایر رسانه‌ها ۲۹ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۹:۴۱

عراقچی: خبر گفتگوی اخیرم با ویتکاف صحت ندارد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که تبادل پیام باواسطه و بی‌واسطه انجام می‌شود، گفت: خبر گفتگوی اخیرم با ویتکاف صحت ندارد.