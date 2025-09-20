خبرگزاری کار ایران
عراقچی: خبر گفتگوی اخیرم با ویتکاف صحت ندارد
کد خبر : 1688851
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که تبادل پیام باواسطه و بی‌واسطه انجام می‌شود، گفت: خبر گفتگوی اخیرم با ویتکاف صحت ندارد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان درباره ادعای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر گفتگوی وی با آقای ویتکاف، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.

 

وی گفت: البته پیام‌ها بین ایران و آمریکا به صورت بی‌واسطه یا از طریق واسطه‌ها عنداللزوم تبادل می شود

وزیر امور خارجه در ادامه به تسنیم گفت که تماس و گفتگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نشده است.

منبع : تسنیم

انتهای پیام/
