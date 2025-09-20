خانه



سایر رسانه‌ها ۲۹ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۷:۵۰

تصویر دردناک جنگ غزه، کودکی که خواهرش را بر دوش گرفته و اشک می‌ریزد + فیلم

در میان دود و آتش جنگ، کودکان نوار غزه بیش از هر قشری آسیب می‌بینند. تصویری که کودکی را نشان می‌دهد که خواهر کوچکش را بر دوش گرفته و با چشمانی پر از اشک، در حال کوچ از شمال به جنوب غزه است، نمایانگر بار سنگین مسئولیت و رنجی است که به ناچار بر دوش این کودکان گذاشته شده است.