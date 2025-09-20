خبرگزاری کار ایران
در میان دود و آتش جنگ، کودکان نوار غزه بیش از هر قشری آسیب می‌بینند. تصویری که کودکی را نشان می‌دهد که خواهر کوچکش را بر دوش گرفته و با چشمانی پر از اشک، در حال کوچ از شمال به جنوب غزه است، نمایانگر بار سنگین مسئولیت و رنجی است که به ناچار بر دوش این کودکان گذاشته شده است.

این کودکان نه تنها از خانه و سرزمین خود آواره شده‌اند، بلکه بار نگرانی برای جان عزیزان‌شان را نیز بر دوش دارند. خواهر کوچک در آغوش کودک، نمادی از بی‌پناهی و وابستگی در شرایطی است که بزرگ‌ترها نیز از تحمل آن عاجزند. کودکی که باید بازی کند و بی‌دغدغه بزرگ شود، حالا مسئول حفاظت و حمایت از خواهرش شده است.

