علت کشیده شدن فرمان خودرو به چپ یا راست

یکی از مشکلات رایج در رانندگی، کشیده شدن فرمان خودرو به چپ یا راست است. این اتفاق به‌خصوص در سرعت‌های بالا می‌تواند خطرناک باشد و کنترل خودرو را دشوار کند. بسیاری از رانندگان در ابتدا این موضوع را جدی نمی‌گیرند و تصور می‌کنند تنها یک مشکل جزئی است، اما در واقع این وضعیت می‌تواند نشانه وجود ایراد جدی در جلوبندی خودرو، فرمان یا حتی لاستیک‌ها باشد. آشنایی با دلایل و راه‌های تشخیص این مشکل نه‌تنها امنیت رانندگی را افزایش می‌دهد، بلکه مانع از هزینه‌های سنگین در آینده خواهد شد.

معرفی مشکل

کشیده شدن فرمان خودرو به چپ یا راست، به این معناست که تعادل و توازن بین اجزای سیستم چرخ‌ها و تعلیق خودرو بر هم خورده است. این حالت ممکن است در جاده صاف و حتی بدون دست زدن به فرمان نیز احساس شود. به‌طور کلی، کشیده شدن فرمان یک نشانه هشداردهنده است که باید به سرعت بررسی شود.

دلایل فنی یا محیطی کشیده شدن فرمان

تنظیم نبودن زاویه چرخ‌ها (alignment): اگر زاویه قرارگیری چرخ‌ها نسبت به سطح جاده درست نباشد، خودرو در حین حرکت تمایل دارد به یک طرف منحرف شود.

بالانس نبودن لاستیک‌ها : لاستیکی که بالانس نشده یا دچار تاب‌خوردگی است، باعث ناهماهنگی در حرکت خودرو می‌شود.

فشار باد نامتوازن در لاستیک‌ها : اختلاف فشار بین لاستیک‌های جلو یا عقب می‌تواند خودرو را به یک طرف بکشاند.

خرابی یا فرسودگی سیستم تعلیق و کمک‌فنرها : بوش‌ها، کمک‌فنرها یا میل تعادل فرسوده توان کنترل ضربات را از دست می‌دهند و موجب تغییر مسیر خودرو می‌شوند.

ایراد در سیستم ترمز : گیر کردن لنت ترمز در یک چرخ، اصطکاک بیشتری ایجاد می‌کند و فرمان را به همان سمت می‌کشد.

ضربه یا آسیب شاسی: برخورد خودرو با دست‌انداز یا تصادف ممکن است موجب تغییر شکل شاسی و کشیده شدن فرمان شود.

روش‌های تشخیص اولیه در حین رانندگی

راننده می‌تواند با چند روش ساده نشانه‌های مشکل را شناسایی کند:

رها کردن فرمان روی جاده صاف: اگر خودرو به سرعت به یک سمت متمایل شد، نشان‌دهنده ایراد در سیستم تعلیق یا چرخ‌هاست.

بررسی باد لاستیک‌ها: مقایسه فشار باد در هر چهار چرخ با دستگاه بادسنج.

گوش دادن به صدای غیرعادی: صداهای سایش یا تق‌تق از چرخ‌ها هنگام حرکت می‌تواند علامت خرابی قطعات باشد.

بررسی وضعیت ترمز: اگر هنگام ترمز گرفتن خودرو بیشتر به یک سمت متمایل شد، احتمال خرابی لنت و نیاز به تعویض لنت ترمز یا کالیپر وجود دارد.

راه‌حل‌ها و اقدامات پیشنهادی

برای رفع مشکل کشیده شدن فرمان خودرو می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

بررسی و تنظیم باد لاستیک‌ها : ساده‌ترین اقدام اولیه تنظیم فشار باد تمام چرخ‌ها مطابق دستورالعمل سازنده است.

تعویض یا بالانس لاستیک‌ها : در صورت ساییدگی یا تاب‌خوردگی لاستیک، باید آن‌ها را تعویض یا بالانس کرد.

تنظیم زوایای فرمان و چرخ‌ها : مراجعه به مراکز تخصصی میزان فرمان و تنظیم مجدد زاویه چرخ‌ها.

بازرسی سیستم تعلیق : تعویض قطعات فرسوده مانند بوش‌ها، کمک‌فنرها یا میل تعادل.

بررسی سیستم ترمز: سرویس لنت، دیسک یا کالیپرها در صورت مشاهده ایراد.

نکاتی برای پیشگیری از تکرار مشکل

به‌طور منظم باد لاستیک‌ها را کنترل کنید.

پس از هر ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر، میزان فرمان و بالانس چرخ‌ها را بررسی کنید.

از رانندگی پرسرعت در جاده‌های پر از دست‌انداز خودداری کنید.

سرویس دوره‌ای سیستم تعلیق و ترمز را در برنامه نگهداری خودرو قرار دهید.

چه زمانی مراجعه به مکانیک الزامی است؟

اگر علائم زیر مشاهده شد، مراجعه فوری به مکانیک ضروری است:

کشیده شدن شدید خودرو به یک سمت حتی در سرعت پایین

لرزش فرمان همراه با انحراف

بوی سوختگی یا صدای غیرعادی از چرخ‌ها هنگام حرکت یا ترمزگیری

ساییدگی غیرطبیعی و یک‌طرفه لاستیک‌ها

رانندگی نرم و بدون انحراف را تجربه کنید

کشیده شدن فرمان خودرو به چپ یا راست مشکلی ساده و بی‌اهمیت نیست، بلکه هشداری از وجود ایراد در سیستم چرخ‌ها، تعلیق یا ترمز است. با بررسی به‌موقع و رعایت نکات پیشگیرانه، می‌توان از بروز حوادث رانندگی و هزینه‌های بالای تعمیر جلوگیری کرد. به خاطر داشته باشید، فرمان خودرو کلید اصلی کنترل وسیله نقلیه است و کوچک‌ترین ایراد در عملکرد آن نباید نادیده گرفته شود.