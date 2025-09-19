استفاده از پستانک برای بزرگسالان در چین/ بزرگسالان چینی حاضرند بیش از ۶۰ یورو برای تهیه پستانک خود خرج کنند
استفاده از پستانک مخصوص بزرگسالان در برخی از کشورها رو به افزایش است. شماری از کاربران شبکههای اجتماعی برای مقابله با استرس زندگی روزانه به استفاده از پستانک روی آوردهاند. اما نظر کارشناسان در این باره چیست؟ آیا قضاوت زودهنگام و احیانا تمسخرآمیز در مقابل این پدیده درست است؟
برای بسیاری از بزرگسالان این پستانکها یادآور دورانی است که هرچند شاید آن را خوب به یاد نداشته باشند اما برایشان در برابر زندگی بزرگسالی دوران بیدغدغهای محسوب میشود.
استفاده از پستانک مخصوص بزرگسالان جدیتر از تنها یک مُد گذرا یا تلاشی برای جلب توجه است.
ماجرای استفاده بزرگسالان از پستانک در چین شروع شد. افراد بزرگسال شروع به انتشار تصاویری از خود با پستانک کردند تا به گفته خودشان با استرس و اضطراب روزمره مقابله کنند.
روزنامه «ساوت چینا مورنینگ پست» چند هفته پیش گزارش داد که بزرگسالان چینی حاضر هستند بیش از ۶۰ یورو برای تهیه پستانک خود خرج کنند. این پستانکهای مخصوص بزرگسالان بزرگتر از پستانکهای نونهالان هستند.
برخی از فروشندگان این کالا گفتهاند که ماهانه بیش از دو هزار دلار درآمد دارند.
استفاده از پستانک مخصوص بزرگسالان به این ترتیب از چین به اروپا و آمریکا سرایت کرد. استفادهکنندگان از این پستانکها میگویند که آنها «تسکین دهنده» هستند و احساس «امنیت» میدهند.
برخی از کاربران شبکه اجتماعی تیکتاک میگویند پیش از یک قرار استرسزای کاری، رانندگی در ساعات اوج ترافیک یا مواجهه با یک خبر ناگوار به پستانک خود پناه میبرند.
گسترش استفاده از پستانک مخصوص بزرگسالان ممکن است با افزایش قیمت سیگار، تلاش برای ترک دخانیات یا هزینه بالای مراجعه به روانشناس و روانپزشک بیارتباط نباشد.
با این حال متخصصان دنیای پزشکی چندان طرفدار استفاده از پستانک مخصوص بزرگسالان نیستند.
دکتر تانگ کائومین، دندانپزشک در چنگدو، واقع در استان سیچوان در جنوب غربی چین میگوید: «اگر با پستانک در دهان بخوابید، می تواند در تنفس تداخل ایجاد کند و در بدترین حالت خطر خفگی وجود دارد.»
به گفته وی استفاده طولانیمدت از پستانک میتواند منجر به اختلال خواب و مشکلات دهانی از جمله فشار فک، عدم تراز دندانها و عفونت شود.
این دندانپزشک بر این باور است که موقعیت دندان فرد بزرگسال ممکن است پس از یک سال استفاده از پستانک تغییر کند.
فدراسیون ارتودنسی فرانسه نیز میگوید برخلاف باور عمومی «مزایای ادعایی مانند تسکین درد، کاهش استرس یا کمک به ترک سیگار تنها بر اساس شهادتهای موردی است و هیچ پایه علمی اثبات شده ندارد.»
داوید کوچا، عضو فدراسیون ارتودنسی فرانسه میگوید: «رسانه های اجتماعی پر از توصیه های عجیب و غریب هستند که خطر اصلی محسوب میشوند اما صادقانه بگویم ما انتظار چنین افراط کاریهایی را نداشتیم.»
استفاده از پستانک برای برخی از بزرگسالان ممکن است با یادآوری احساس امنیت دوران کودکی همراه باشد و آنها به همین دلیل آن را آرامبخش بدانند.
با این حال چند سازمان بهداشتی به استفادهکنندگان از پستانکهای مخصوص بزرگسالان توصیه کردهاند تا از طریق مشاوره پزشکی به دنبال راهحلهای دیگری برای مقابله با استرس و اضطراب خود باشند.